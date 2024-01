O homem, de 31 anos, que agrediu policiais e fugiu com a algema em um dos braços, foi preso, na noite dessa terça-feira (16/1), andando pela MG-260, em Cláudio, no Centro-Oeste de Minas. Ele é suspeito de estuprar a filha de 13 anos.



Os militares o encontraram na rodovia, nas proximidades da comunidade de Corumbá, após denúncia. O suspeito não reagiuà prisão. Ele estava com várias escoriações em decorrência da fuga e por passar a noite no meio do mato.



A polícia o levou até o pronto-atendimento do hospital de Cláudio. Em seguida, o encaminhou para a delegacia.

O homem conseguiu fugir, na segunda-feira (15/1), quando os militares estiveram na casa dele para efetuar a prisão. A ocorrência foi registrada pela mãe, após ela perceber alterações no comportamento da filha.



A mulher levou a menina a um hospital, onde há um protocolo de atendimento humanizado a vítimas de violência sexual. No mesmo dia, ela passou por exames em Divinópolis.



A mãe da adolescente, contou em vídeos compartilhados nas redes sociais, que os abusos teriam começado em 2021 e que eles ocorreram quando ela não estava em casa.



Investigação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial, nesta terça-feira (16/1). Ele segue em andamento na delegacia local. A polícia irá ouvir os envolvidos nos próximos dias.

Repercussão



Peão de rodeio, o suspeito é muito conhecido em Cláudio e imediações. O caso gerou grande repercussão. A prefeitura da cidade emitiu uma nota dizendo “repudiar veemente o caso de abuso sexual de uma criança”. O órgão também parabenizou a atuação da PMMG na prisão do homem.