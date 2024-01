Um grave acidente envolvendo um caminhão carregado com madeirite matou mãe e filha na manhã desta quinta-feira (18/1), na altura do Km 591 da BR-381, próximo de Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste do estado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte da rodovia.

Os passageiros do caminhão seriam da mesma família, sendo as vítimas mãe e filha. O pai, que era o condutor do veículo, estava consciente, mas com um traumatismo craniano grave, além de fraturas pelo corpo. Ele foi imobilizado, intubado e socorrido para um hospital pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, o condutor perdeu o controle do caminhão e colidiu contra o muro lateral da pista.

O trecho está totalmente interditado. Até a publicação desta matéria, o congestionamento já ultrapassava os 4km.



? Atenção!



?Pista interditada no km 591,1, em Carmópolis de Minas, sentido Belo horizonte, devido a um acidente.



????Há 3,5 km de fila.



????????‍??Equipes da concessionária atuam no local. pic.twitter.com/5inEO6rpjb — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) January 18, 2024

