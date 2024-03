Menos de seis horas depois de ter sido preso três vezes, por dois crimes de ameaças, e um de tentativa de arrombamento de veículo, um homem foi preso pela quarta vez, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, agora, por invadir um depósito de material de construção e quebrar uma cadeira espreguiçadeira, avaliada em R$ 400.

Era por volta de 11h30, desta sexta-feira (15/3), quando a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Rua Goiás, Centro, onde um homem adentrou na loja gritando e espalhando vários objetos ao solo.

Os policiais chegaram ao local e detiveram o homem, e a surpresa era que ele já tinha sido preso poucas horas antes. Dessa vez, a prisão foi por dano. Ele foi levado, mais uma vez, para a delegacia.

As outras vezes

Na noite de quarta-feira (13/3), uma missa, que estava sendo realizada na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Praça Vigário José Alexandre, em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste mineiro, foi interrompida pelo mesmo homem, de 28 anos, que entrou na igreja com um pitbull, fazendo ameaças às pessoas. Ele acabou preso pela Polícia Militar.

Na quinta (14/2) à noite, militares do 23º BPM foram acionados a comparecer novamente à Praça Vigário José Alexandre, em Carmo do Cajuru, onde o homem estava ameaçando pessoas em uma quadra de futebol, chutando bancos e grades, bem como instigando um cachorro da raça pitbull nos frequentadores.

A terceira prisão aconteceu no Centro de Divinópolis, por dano, omissão de cautela na guarda de animais e perturbação do sossego alheio. Ele havia tentado furtar materiais do interior do veículo, que estava estacionado no pátio de um posto de combustível, bem como em tom agressivo, subia em veículos que transitavam pela rua.