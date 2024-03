As prisões foram realizadas por militares de Carmo do Cajuru e Divinópolis

Militares do interior de Minas viveram uma situação inusitada nesta semana. Um homem foi preso três vezes em apenas 48 horas. O caso aconteceu em Carmo do Cajuru e Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas. O homem, depois de ser preso pela Polícia Militar por ameaçar populares, foi flagrado tentando arrombar um veículo.

Na noite de quarta-feira (13/3), uma missa que era realizada na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Praça Vigário José Alexandre, em Carmo do Cajuru, foi interrompida por um homem, de 28 anos, que entrou na igreja com um pitbull fazendo ameaças às pessoas. Ele acabou preso pela Polícia Militar.

Na noite de quinta (14/2), militares do 23º BPM foram acionados a comparecer novamente à Praça Vigário José Alexandre, em Carmo do Cajuru, onde o mesmo homem estava ameaçando pessoas em uma quadra de futebol, chutando bancos e grades, bem como instigando um cachorro da raça Pitbull a avançar nos frequentadores. Novamente, ele foi preso por dano, omissão de cautela na guarda de animais e perturbação do sossego alheio.

A terceira prisão foi realizada por policiais militares de Divinópolis, também nessa quinta (14). Eles foram chamados para uma ocorrência na Rua Pernambuco, no Centro da cidade. Quando chegaram ao local, se depararam com o homem que teria tentado furtar materiais do interior de veículo estacionado no pátio de um posto de combustível. De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito falava em tom agressivo e subia em veículos que transitavam pela rua. O homem foi, mais uma vez, levado para a delegacia e autuado por furto tentado, dano e perturbação de sossego alheio.