Três das cinco maiores temperaturas registradas em 2024 em Belo Horizonte foram em março. De acordo com a Defesa Civil, a maior temperatura registrada neste mês foi de 33,4°C, no dia 1°.

A temperatura mais alta que a capital registrou neste ano foi de 34°C, no dia 17 de janeiro. Em seguida, foi a temperatura de 33,4°C, registrada nos dias 29 de fevereiro e 1 de março, mesma época em que outras cidades mineiras enfrentavam a primeira onda de calor do ano.

Nessa quinta-feira (14/3), a Defesa Civil informou que BH está sob alerta para onda de calor até a próxima segunda-feira (18/3). No mesmo dia, a cidade marcou 32,5°C. Já no dia anterior, o município registrou 32°C, totalizando as cinco máximas do ano.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a razão das altas temperaturas em Belo Horizonte durante o verão decorre de dias com poucas nuvens e sem chuva, independentemente de haver uma onda de calor.

Exceto os 32,5°C registrados nessa quinta (14), as outras temperaturas altas não ocorreram durante ondas de calor.

5 maiores temperaturas em 2024 em BH:

34°C - 17/01/2024

33,4°C - 29/02/2024

33,4°C - 01/03/2024

32,5°C - 14/03/2024

32°C - 13/03/2024

Previsão do tempo

Em Belo Horizonte, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura máxima elevada. A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima pode chegar a 33°C, segundo a Defesa Civil. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Vale lembrar que as temperaturas máximas na capital podem chegar até 33°C nos próximos dias, devido à onda de calor que atinge Minas Gerais. O fenômeno é resultado da atuação de uma massa de ar quente.

Recomendações