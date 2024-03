Mais três vítimas do acidente no Anel tiveram alta nesta sexta-feira (15/3)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou na manhã desta sexta-feira (15/3) que mais três das nove vítimas do acidente com caminhão-tanque no Anel Rodoviário já receberam alta e saíram do Hospital João XXIII.

Agora, somente duas pessoas permanecem internadas: um homem de 64 anos com queimaduras em 50% do corpo; e uma mulher de 41 anos com queimaduras em 22% do corpo. Ela apresenta quadro estável e ambos estão sob cuidados intensivos com acompanhamento da cirurgia plástica na abordagem das queimaduras.

Ontem, na parte da tarde, a FHEMIG também anunciou a alta de outros quatro pacientes com quadro menos grave por inalação de fumaça.

O Hospital João XXIII também anunciou que um plano de contingência foi acionado para as vítimas do acidente desta madrugada. A FHEMIG afirmou que o procedimento é padrão.

"Quando você tem um acidente de grande proporção, com muitas vítimas, o SAMU aciona o hospital, que se mobiliza para receber esses atendimentos de urgência", afirmou a assessora da fundação.

O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h25 da madrugada desta quinta-feira (14/3) para um incêndio em um caminhão-tanque no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O tanque foi danificado pelo impacto da queda e a carga de combustível vazou, escorrendo com grande volume pela via pública. A rede elétrica foi também atingida. Quatro residências foram inteiramente queimadas.

Dez veículos foram atingidos pelo fogo, sendo que quatro carros e duas motos foram destruídos pelas chamas. Quatro carros foram atingidos parcialmente.

A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 15 mil litros de água e de espuma mecânica foram usados para combater as chamas.