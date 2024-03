Segundo o Corpo de Bombeiros, o tanque do veículo foi danificado pelo impacto da queda e a carga de combustível vazou, escorrendo com grande volume pela via pública

Após incêndio no Anel Rodoviário na madrugada desta quinta-feira (14/3), 38 casas e estabelecimentos comerciais estão sem energia no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Cemig, quatro equipes estão trabalhando durante todo o dia para fazer os serviços de reconstrução da rede, mas não há previsão de restabelecimento, devido à extensão dos danos.

O comerciante Sanderson Siqueira, de 52 anos, está sem energia em sua loja de equipamentos de proteção. “Nossas vendas são mais via internet e pedidos por telefone. Nada está funcionando hoje, vou ficar no prejuízo”, lamentou.

Sanderson ainda contou que já se acostumou com graves acidentes na região do Anel.

“Os vizinhos me avisaram do incêndio e eu vim preparado, mas mesmo assim foi um choque”, relatou o comerciante.

O incêndio aconteceu após um caminhão carregado com combustível tombar e se alastrar o líquido inflamável por casas e carros. Oito casas foram atingidas, sendo que quatro residências ficaram completamente queimadas.

Ao menos dez veículos foram atingidos, sendo que quatro carros e duas motos foram completamente destruídos com as chamas. Quatro carros foram atingidos parcialmente. A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros. 15 mil litros de água e de espuma mecânica foram usados para combater as chamas.

O incêndio fez com que várias famílias saíssem às pressas de casa, sendo que várias pessoas tiveram lesões como queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem e de ajudarem outros a abandonar os imóveis.