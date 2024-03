O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quinta-feira (14/03), alerta de calor para 303 municípios de Minas Gerais válido até as 18h de sábado (16/03). Os efeitos do fenômeno já podem ser sentidos em algumas regiões do estado nesta sexta-feira (15/3).

As regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha devem ter céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Demais regiões também terão céu claro a parcialmente nublado, mas sem chuvas.

A temperatura máxima prevista nesta sexta no estado é de 37°C, no Triângulo Mineiro. De acordo com o Inmet, a onda de calor é caracterizada pelo aumento das temperaturas, que devem ficar até 5ºC acima da média por um período de dois a três dias.

A onda de calor atinge localidades do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Região Metropolitana até, pelo menos, domingo. A onda deve avançar para as regiões Central e Zona da Mata no final de semana. Esta é a segunda onda de calor que assola o estado.

Já no Norte e Noroeste, segundo a meteorologista Anete Fernandes, as temperaturas podem chegar a 39°C no domingo (17/3), mas não se caracterizam como onda de calor devido à persistência, que é de dois a três dias.

No dia 29 de fevereiro, cinco cidades mineiras ficaram sob alerta para risco de onda de calor, segundo o Inmet. Na ocasião, os municípios de Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e União de Minas sofreram com o fenômeno.

Desta vez, as regiões afetadas do estado são Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Central Mineira.

Em Belo Horizonte, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura máxima elevada nesta sexta (15). A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima pode chegar a 33°C, segundo a Defesa Civil. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

A Defesa Civil de BH também emitiu alerta nesta quinta, válido até segunda-feira (18/03). De acordo com o órgão, as temperaturas máximas na capital devem chegar até 33ºC nos próximos dias. O calor é resultado da atuação de uma massa de ar quente.

Recomendações

Hidrate-se;

Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h

Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar

Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados

Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas