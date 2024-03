Um homem, de 34 anos, foi assassinado, na noite dessa quinta-feira (14/3), na porta de um bar no bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a companheira da vítima contou aos policiais que entrou no bar para comprar bebidas e deixou o homem na porta do estabelecimento. Pouco depois, ela escutou os disparos de arma de fogo. Ao sair, ela viu o companheiro caído.

Ainda de acordo com a mulher, o companheiro alugou um imóvel para um homem chamado Fabrício no mês de outubro de 2023. Porém, Fabrício pagou o primeiro mês de aluguel e ficou até dezembro no imóvel sem fazer novos depósitos.

A vítima, então, pediu para que Fabrício quitasse a dívida ou deixasse a casa. Dias depois, Fabrício alegou que sumiu uma carga de drogas do imóvel e que a vítima teria que pagar R$ 6 mil.

A vítima afirmou que iria pagar de forma parcelada, mas Fabrício passou a dizer que os pagamentos estavam demorando muito e passou a ameaçar a vítima. Em janeiro, a vítima chegou a ser agredida por Fabrício e outro colega.

A companheira da vítima mostrou aos policiais uma caderneta onde a vítima anotava o valor pago para Fabrício. O celular da vítima foi recolhido pela perícia.

A perícia não precisou ao certo a quantidade de disparos no corpo da vítima, mas relatou que o calibre da arma usada no crime é de 9mm. Mais de 30 cartuchos foram recolhidos no local do homicídio.

A Polícia Militar foi até a casa de Fabrício, mas ele não estava. Até o momento, ninguém foi preso.