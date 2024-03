Mesmo com a liberação parcial da Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o trânsito segue pesado para quem sobe a MGC-356, no sentido bairro, na manhã desta sexta-feira (15/3).

Na manhã de ontem, o fluxo de carros no sentido centro foi liberado na Avenida Presidente Eurico Dutra. As obras no asfalto onde uma cratera se abriu continuam e seguem interditando o trânsito no sentido bairro. Dessa forma, o fluxo de carro fica concentrado na MGC-356 e no trevo do Belvedere.

Na manhã de hoje, a BHTrans registrou lentidão entre o BH Shopping e o Ponteio.





A cratera no Belvedere

Uma faixa foi liberada na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, no sentido centro Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A Avenida Presidente Eurico Dutra precisou ser interditada na noite de quinta-feira (7/3) devido a uma cratera. Na ocasião, um carro foi engolido pelo buraco e o Corpo de Bombeiros resgatou o motorista, de 50 anos, com um ferimento no nariz.

A expectativa é que a obra seja finalizada até a semana que vem, a depender das condições climáticas e da não existência de mais pontos danificados. “Também estão sendo feitos diagnósticos e inspeções na rede de drenagem à montante (superior) e à jusante (inferior) do ponto da erosão para identificar se existem mais locais ao longo da via com mais algum tipo de comprometimento. Caso ocorra, a manutenção e correção serão feitas”, explica o subsecretário da Suzurb, Leonardo Gomes.

Uma faixa no sentido centro foi liberada. No sentido bairro, a avenida segue interditada. Agentes da Prefeitura de Belo Horizonte permanecem monitorando a região.