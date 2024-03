A epidemia de dengue segue preocupando Belo Horizonte. Conforme o balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a capital mineira acumula 76.774 casos prováveis da doença. Para auxiliar o atendimento aos pacientes com sintomas das arboviroses, neste fim de semana, a prefeitura abrirá 15 centros de saúde no sábado (16/3) e 14 no domingo (17/3).

Podem procurar os postos as pessoas que apresentarem febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça ou atrás dos olhos, náuseas ou vômitos.

BH tem 14.958 casos de dengue já confirmados por exames, 20 óbitos e outras 30 mortes seguem em investigação. Segundo o mesmo documento da SES-MG, a capital soma 1.919 casos prováveis de chikungunya e 122 de zika, sendo que foram confirmados 1.174 para primeira doença, com duas mortes, e 14 para a segunda, sem óbitos.

Além dos centros de saúde, também estarão em funcionamento, 24 horas, os hospitais temporários da região Oeste e de Venda Nova, e o hospital de campanha, regional Norte.

Veja todos os endereços:

Sábado 16/3

Barreiro: Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol - 7h às 19h

Centro de Saúde Vale do Jatobá - 7h às 19h

Centro-Sul: Centro de Saúde Carlos Chagas - 7h às 19h

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz - 7h às 22h

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis - 7h às 19h

Centro de Saúde Floramar - 7h às 19h"

Nordeste: Centro de Saúde São Paulo - 7h às 19h

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI - 7h às 19h"

Noroeste: Centro de Saúde Santos Anjos - 7h às 19h

Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha - 7h às 22h

Centro de Saúde São Francisco - 7h às 19h"

Venda Nova: Centro de Saúde Rio Branco - 7h às 22h

Centro de Saúde Serra Verde - 7h às 22h

Centro de Saúde Jardim Europa - 7h às 19h

Centro de Saúde Santa Mônica - 7h às 19h



Domingo 17/3

Barreiro: Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol - 7h às 19h

Centro de Saúde Vale do Jatobá - 7h às 19h

Centro-Sul: Centro de Saúde Carlos Chagas - 7h às 19h

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz - 7h às 22h

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis - 7h às 19h

Centro de Saúde Floramar - 7h às 19h

Nordeste: Centro de Saúde São Paulo - 7h às 19h

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI - 7h às 19h

Não haverá centros de saúde abertos na regional Noroeste no domingo



Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha - 7h às 22h

Centro de Saúde São Francisco - 7h às 19h



Venda Nova: Centro de Saúde Rio Branco - 7h às 22h

Centro de Saúde Serra Verde - 7h às 22h

Centro de Saúde Jardim Europa - 7h às 19h

Centro de Saúde Santa Mônica - 7h às 19h

Todos os dias



REGIONAL NORTE

Hospital de campanha

Avenida Risoleta Neves, 2.580, Aarão Reis

Funcionamento: 24 horas por dia



REGIONAL OESTE

Hospital Temporário para Atendimento a Pacientes com Dengue - Oeste

Rua Santa Cruz, 137 - Alto Barroca

Funcionamento: 24 horas por dia

REGIONAL VENDA NOVA

Hospital Temporário para Atendimento a Pacientes com Dengue - Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173 - Venda Nova

Funcionamento: 24 horas por dia