SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A farmacêutica Daniele Stuart, que ministra o curso de peeling feito pela influenciadora Natália Becker, dona da clínica onde um paciente morreu, é investigada pela Polícia Civil do Paraná.





Oitivas devem ser realizadas nos próximos dias. A PCPR confirmou nesta quarta-feira (12) que tomou conhecimento dos fatos e apura o caso.





Investigação foi aberta após pedido da Polícia Civil de São Paulo. Daniele vive em Curitiba e teria vendido o curso para ao menos 1.100 estudantes matriculados. O curso ficou fora do ar após a repercussão do caso.





Defesa de farmacêutica afirmou que ela nunca teve contato com Natália. Ao lado de Daniela, o advogado afirmou que o curso ministrado por ela é "online e exclusivamente conceitual" e que não tem caráter profissionalizante.





"A doutora Daniela é habilitada para atuar na área, ela é especialista na área, a questão é, é muito injusto, irresponsável, precipitado, tentar vincular a imagem da doutora Daniela com este caso, não há nexo causal algum entre o curso da doutora Daniela com a morte daquela vítima", disse Jeffrey Chiquini, advogado de Daniela, em comunicado.

Certificado do curso de peeling de fenol de Natalia Becker Reprodução / TV Globo



'FORMAÇÃO NENHUMA' DIZ FARMACÊUTICA SOBRE NATÁLIA





A farmacêutica Daniele Stuart disse que a influenciadora não tinha "formação alguma" para realizar o procedimento. Um jovem de 27 anos morreu após se submeter ao tratamento estético com Natalia em São Paulo.





Farmacêutica argumenta que Natalia não cumpriu o protocolo de fenol ministrado por ela. Em um vídeo publicado na noite desta terça-feira (11), Daniele mostra um print veiculado na imprensa que mostra a vítima, Henrique Chagas, com a pele lesionada. A profissional acusa a influenciadora de "não seguir corretamente a aplicação" que seria demonstrada no curso.





Segundo Daniele, a influencer esfoliou a pele do jovem e causou lesões que aumentaram "ainda mais a absorção fenol". "Outra evidência de que a influenciadora não utiliza o meu protocolo é essa foto onde ela retira uma máscara plástica [do rosto de outra cliente] na qual eu desconheço essa formulação e ela fez em uma influencer", acrescentou. Na sequência, a farmacêutica declara que deve ser aplicado um "selante, em forma de creme e macio, para que seja fácil a remoção mecânica do mesmo" após a aplicação do peeling de fenol.





"Natalia não tinha senso, conhecimento e formação nenhuma para realização de tal procedimento", escreveu Daniele na postagem. A mulher ainda disse que "qualquer profissional habilitado na área da estética sabe que não se faz nada em pele que não esteja íntegra", ao citar as supostas lesões que a influenciadora teria provocado na pele de Henrique. "Deixo aqui a indignação dos meus mais de 3.000 alunos e toda a classe estética que se sentiu lesionada com tal irresponsabilidade", completou.





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA APURA CONDUTA DE DANIELE





CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná) irá apurar a conduta de Daniele. Em nota à reportagem, o órgão disse que tem ciência das alegações de Natalia sobre se "qualificar" por meio do curso ministrado pela farmacêutica e abrirá um procedimento administrativo disciplinar contra a profissional.





Conselho regional também confirmou que Daniele é graduada em farmácia e que está com registro ativo no órgão. Eles também explicaram que os farmacêuticos não têm impedimento para, assim como outros profissionais da saúde, ofertar cursos livres. Porém, ressaltaram que esses cursos não são de habilitação profissional, mas, sim, de atualização e que isso deve ser respeitado, principalmente, na área da saúde. "Apenas podem atuar na área da saúde pessoas com formação específica para o respectivo exercício de cada uma de suas profissões", diz o CRF-PR.





"É de extrema importância para a instituição e para a sociedade esclarecer os fatos e garantir a integridade e a ética no exercício da profissão farmacêutica. O CRF-PR reforça seu compromisso com a transparência, a ética e a regulamentação adequada da prática farmacêutica, sempre priorizando a segurança e o bem-estar da população", disse o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná ao UOL.





Polícia de São Paulo encaminhou uma cópia do inquérito sobre a morte para investigadores da Polícia Civil do Paraná. O objetivo é apurar a conduta de Daniele, que é dona da clínica Neo Stuart, em Curitiba, e -se necessário- tomar as providências contra a profissional.