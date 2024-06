Foi condenado nesta quarta-feira (12), Fagner Wilson Nunes Chamarelli pelo assassinato do porteiro José Jailton de Araújo, em 7 de agosto de 2023, em um prédio no Centro do Rio.



Durante o interrogatório, Fagner alegou que recebeu a informação de um colega sobre uma quantia de R$ 200 mil que estaria na cobertura da sala de reunião do edifício, indo até o local de moto e armado, conseguindo entrar logo após um morador.

A condenação foi pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal com pena de 22 anos de reclusão em regime fechado, além de 12 (doze) dias-multa no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e pagamento da integralidade das despesas do processo. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.