Uma mulher que estaria sendo ameaçada pela companheira jogou o carro em uma viatura policial em busca de ajuda, na MGC-354, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa segunda-feira (17/6). A suspeita foi detida com uma faca.



A condutora desceu correndo do veículo e pediu ajuda aos policiais, enquanto outra mulher gritava dentro do automóvel. Confusos com a situação, os policiais tentaram conversar com a passageira, mas ela estava exaltada.





Dentro da 7ª Companhia da PM, outros militares ouviram a motorista, que contou estar em um fim conturbado de relacionamento e a situação não se resolvia há meses. Nessa segunda, começaram uma nova discussão enquanto estavam na rodovia, e a companheira da condutora passou a ameaçá-la com a faca.





Com medo, então, ela jogou o carro contra os policiais ao ver a companhia da PM. Ao mesmo tempo, militares que estavam ao lado do carro da vítima, perceberam a arma branca junto da outra envolvida, além de um bastão de madeira. Ela acabou detida.





Os policiais atenderam ao pedido da vítima e foram até a casa onde moravam para que ela retirasse pertences do local.





A mulher presa vai responder pelo crime de ameaça e pelo porte de arma branca.