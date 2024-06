Acidente aconteceu no último dia 9 na MG-323, entre as cidades de Jaboticatubas e Baldim, na Grande BH

O homem de 38 anos que estava na garupa da moto envolvida no acidente com o ex-prefeito de Baldim Ivan Diniz (Solidariedade) morreu nessa segunda-feira (17/6), após oito dias internado no Hospital Municipal de Sete Lagoas.





Divino Martins das Neves foi socorrido em estado grave após colisão frontal com o veículo do político na rodovia estadual MG-323, entre as cidades de Jaboticatubas e Baldim, na Grande BH. O sobrinho de Divino, de 19 anos, que pilotava a moto, teve a perna arrancada e morreu no local do acidente.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Ivan Diniz, de 66 anos, trafegava pela contramão de direção quando bateu de frente com a motocicleta. Com o impacto, a moto pegou fogo. Diniz apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro, recebendo voz de prisão.





O político foi autuado em flagrante por praticar homicídio culposo e lesão corporal culposa, mas, no último dia 12, foi solto por determinação da Justiça. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Ivan recebeu liberdade provisória com medidas cautelares.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos