Dois homens foram presos depois de capotar um carro que haviam roubado no Bairro Dom Joaquim, Região Nordeste de BH. O veículo pertencia a uma família e era dirigido pelo pai, de 37 anos. Também estavam no carro a esposa, sogra, cunhada e os dois filhos.







De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista parou para familiares desembarcarem. Foi quando quatro homens abordaram a esposa e a filha dele tentando roubar o celular da menina. Um dos suspeitos estava armado. Quando perceberam que o pai desceu do carro para proteger a filha, o renderam, pegaram as chaves do carro, o celular e fugiram em alta velocidade.





A polícia foi acionada, conseguiu localizar o veículo no Bairro São Gabriel e começou uma perseguição. Os ocupantes perderam o controle do carro, que primeiro bateu em outro automóvel estacionado na rua e depois capotou.





Dois suspeitos conseguiram fugir e os outros dois receberam voz de prisão. Dentro do veículo foi encontrada uma réplica de arma de fogo. Os presos foram socorridos com ferimentos provocados pelo capotamento. Os foragidos não foram localizados.