Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido na frente de uma das filhas, de 14 anos, em Tapira, no Alto Paranaíba. O homem foi preso horas depois. O crime aconteceu nesse fim de semana e teria como motivação o fim do relacionamento do casal.



O casal já tinha problemas graves anteriormente. Inclusive, a mulher obteve na Justiça uma medida protetiva contra o homem. O contato dos dois, contudo, era mantido por causa das filhas.





A Polícia Militar (PM) não informou a dinâmica do ataque, mas disse que a vítima foi esfaqueada diversas vezes.





A vítima foi socorrida pela ambulância do Centro de Saúde Municipal de Tapira e encaminhada para os primeiros atendimentos de urgência, porém não resistiu aos ferimentos.





Os policiais conseguiram encontrar o homem de 50 anos em diligências logo após o crime. Ele foi detido em flagrante.





As quatro filhas ficaram sob a responsabilidade de uma tia.