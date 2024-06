A capital mineira está entre as seis capitais com as menores taxas de homicídio do país

Belo Horizonte é a sexta capital brasileira com menor índice de homicídio por 100 mil habitantes. O levantamento é do Atlas da Violência, divulgado, nesta terça-feira (18/06), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Salvador está no topo da lista, com 66,4 mortes por 100 mil habitantes, e Florianópolis é a capital que registra a menor taxa, de 8,9. A capital mineira registrou um índice de 17,6 homicídios por 100 mil habitantes.







Leia também: Vale do Rio Doce é a região de Minas Gerais com maior índice de homicídios

Segundo a entidade que publicou os números, chama a atenção que as capitais mais violentas estão situadas nas regiões Norte e Nordeste do país.





Estão nessas regiões as doze capitais com taxa acima de 30 homicídios estimados por 100 mil habitantes. No outro extremo, o destaque é para a Região Centro-Oeste, cujas quatro capitais apresentaram taxas menores de 20 homicídios estimados por 100 mil habitantes.

Leia também: Saiba quais são as 20 cidades mineiras com as maiores taxas de homicídio

Belo Horizonte ocupa a 22ª posição geral e fica a frente de Goiânia (16,1), São Paulo (15,4), Cuiabá (15,2), Brasília (13,0) e Florianópolis (8,9).





Confira a lista completa:





1- Salvador (BA) 66,4

2- Macapá (AP) 55,8

3- Manaus (AM) 55,7

4- Porto Velho (RO) 47,6

5- Fortaleza (CE) 45,3

6- Recife (PE) 44,7

7- Aracaju (SE) 41,8

8- Maceió (AL) 41,5

9- Teresina (PI) 40,4

10- Boa Vista (RR) 39,2

11- Natal (RN) 36,9

12- Palmas (TO) 32,0

13- Porto Alegre (RS) 29,0

14- Vitória (ES) 28,5

15- São Luís (MA) 27,2

16- Belém (PA) 26,5

17- Rio Branco (AC) 25,8

18- João Pessoa (PB) 23,5

19- Rio de Janeiro (RJ) 21,3

20- Curitiba (PR) 21,0

21- Campo Grande (MS) 19,8

22- Belo Horizonte (MG) 17,6

23- Goiânia (GO) 16,1

24- São Paulo (SP) 15,4

25- Cuiabá (MT) 15,2

26- Brasília (DF) 13,0

27- Florianópolis (SC) 8,9