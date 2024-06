Um jovem que vive em Uberaba, no Triângulo Mineiro, está em coma no hospital particular da cidade depois de ser agredido por seis suspeitos em frente a uma república. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar (PMMG), um dos agressores estava com um bastão de madeira. Outro jovem também foi agredido e sofreu ferimentos graves.

Ainda conforme o registro policial, uma das vítimas teve fraturas pelo corpo e passou por uma cirurgia cranioencefálica; ela ficou em coma induzido no Hospital São Domingos. Já a outra pessoa agredida, apesar de também apresentar ferimentos graves, está consciente; ela está sob observação médica no mesmo hospital, já que teve hemorragia no crânio.

O crime aconteceu no início da manhã do último sábado (22/6), por volta das 6h. Ninguém foi preso.

Testemunha fala com a PM

A vítima que está consciente relatou para os militares que, inicialmente, o principal suspeito foi até a porta da república e chamou o seu amigo, que está em coma, para fora.





Em seguida, disse que o suspeito começou a agredi-lo com pauladas. Ainda conforme o relato, a vítima não conhece o suspeito e também não sabe o motivo da agressão.





Relatou também que levou uma paulada na cabeça e desmaiou, acordando somente no hospital, sem saber do desfecho da briga.

A vítima declarou que recebeu informações de que o amigo que está em coma teve uma discussão na mesma noite com um outro suposto envolvido, que não participou das agressões.

Um morto e três feridos em dois crimes na Região Leste de BH

O caso é investigado pela Polícia Civil (PCMG).