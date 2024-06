A campanha de vacinação contra a paralisia infantil termina nesta semana. Os pais e responsáveis têm até sexta-feira (28/6) para garantir a imunização das crianças de 0 a 5 anos contra a poliomielite em Belo Horizonte.





“Reforçamos mais uma vez nosso chamado para que crianças menores de 5 anos sejam levadas às nossas unidades para receber a dose de reforço ou atualizar a caderneta. Somente com uma alta cobertura poderemos garantir que o vírus da poliomielite não retorne ao nosso território”, destacou o secretário municipal de saúde, Danilo Borges Matias.





A vacinação, única forma de prevenção da doença, começou no dia 27 de maio, e, até o momento, 41 mil doses foram aplicadas. Elas estão disponíveis nos 152 centros de saúde da cidade e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, na Região Centro Sul da capital mineira. Confira os endereços neste link.





O que levar?





É necessário apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina para se vacinar. Menores de 1 ano devem tomar três doses injetáveis: aos dois, aos quatro e aos seis meses. Já crianças de 1 a 4 anos que estiverem com esse esquema vacinal completo deverão receber a dose oral da vacina.





A doença





A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa aguda causada pelo poliovírus, que atinge crianças e adultos. Ela é transmitida por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes, podendo provocar a imobilidade ou o enfraquecimento permanente de braços e pernas. O principal fator de risco é a baixa cobertura vacinal, o que torna a imunização uma das medidas mais importantes de prevenção.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata