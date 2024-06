Belo Horizonte recebeu mais 200 bicicletas elétricas para completar o sistema na cidade. O anúncio foi feito pela empresa Tembici e pela Universidade Estácio. A expectativa é que, com a chegada das novas bikes, o serviço de micromobilidade se torne mais popular. Até o fim do mês de julho, a população vai dispor de 500 bicicletas elétricas distribuídas em 51 estações.





As e-bikes incorporam inovações pensadas especificamente para sistemas de compartilhamento. Isso influencia diretamente na segurança e conforto de quem pedala.

A estrutura conta com pedal assistido com bateria, com a capacidade de 100 km de autonomia, material da carenagem composto por plástico renovável, correia, que elimina o uso de óleo lubrificante, pneus mais resistentes com ausência de câmara de ar, para evitar a interrupção de viagens por pneu furado, rodas de liga leve e laser lateral que sinaliza a distância que os veículos terão que manter da bicicleta.

Para a Estácio, o compartilhamento de bicicletas é uma solução inteligente que atende à demanda de deslocamento de maneira dinâmica e socialmente responsável. O reitor da universidade, Bruno Antunes das Chagas, afirma que “a mobilidade sustentável é um tema que impacta cidades inteiras, promovendo a democratização dos meios de transporte. A parceria com a Tembici oferece à comunidade uma alternativa de transporte ou lazer que, além de ser ambientalmente amigável, traz benefícios para a saúde".





Segundo o diretor de operações da Tembici, Thiago Boufelli, com a chegada de mais 200 bicicletas elétricas, a capital mineira se torna a primeira cidade da América Latina com sistema completo de bicicletas elétricas. Ele destaca que, com base no histórico da atuação do serviço em BH, é possível perceber que a população está repensando o jeito de se locomover no município e está comprometida com o objetivo de fazer trajetos mais sustentáveis. "Sendo assim, com o sistema de bike sharing completo, acreditamos que a adesão ao serviço será ainda maior.”

A expectativa do executivo tem o respaldo da performance do sistema até então. Em um ano de operação, o serviço teve mais de 228 mil deslocamentos em menos de um ano de operação.

Leia também: Imagens flagram roubo de carro por bandidos armados no interior de MG

Além disso, dados do Bike Estácio demonstram que a quantidade de deslocamentos realizados aumentou 149% no primeiro quadrimestre de 2024 em comparação com o último quadrimestre do ano passado. Desde a implementação do sistema, em setembro de 2023, foram percorridos mais de 570 mil quilômetros, o que corresponde a 20 voltas ao mundo.

Como usar as bicicletas

Para começar a pedalar, basta baixar o aplicativo Tembici, fazer um cadastro, selecionar a cidade de Belo Horizonte e adquirir um plano. Sem seguida, as bikes podem ser desbloqueadas por QR Code. Ao finalizar o uso, a bicicleta precisa ser devolvida em uma das estações.

Leia também: Moradores de cidade mineira têm bicicletas motorizadas apreendidas pela PM

As bicicletas elétricas foram inauguradas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em setembro de 2023 com dez estações de compartilhamento e 100 unidades de bike. Elas estão distribuídas em áreas como a Central e na Savassi. Os locais foram definidos em função da conexão com o transporte coletivo, estações do Move e metrô, com ciclovias existentes e onde há demanda da população.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata