Com umidade 10% abaixo do ideal, 76 cidades de MG estão em alerta para tempo seco

Ao menos 76 cidades mineiras estão com alerta para tempo seco nesta sexta-feira (26/7). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale para esta tarde. Com isso, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% das 12h às 17h em cidades do Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Oeste de Minas. (Confira lista de cidades abaixo)





Neste valor, a umidade do ar pode trazer riscos de incêndio florestais e à saúde. Com isso, as pessoas podem identificar a pele mais seca e desconforto nos olhos, na boca e no nariz. De acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, abaixo de 30% a umidade é considerada crítica.





Em dias mais secos como hoje, o Inmet recomenda que a população se hidrate, evite realizar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, use hidratante para a pele e umidifique o ambiente.





Além de Minas Gerais, o Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás e São Paulo também têm cidades na lista. No Brasil todo, ao menos 844 cidades estão com o alerta.





Confira as cidades mineiras em alerta