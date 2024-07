Morreu na madrugada desta sexta-feira (26/07) uma das irmãs gêmeas, de um ano e oito meses, atropeladas pelo pai na garagem de casa, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. A atropelamento aconteceu nessa quinta-feira e a criança estava internada na Santa Casa de Misericórdia.





O acidente aconteceu quando o pai manobrava o carro, para parar, na garagem da casa. Ele não viu as meninas que brincavam no local. Ao perceber que havia atingido as crianças, o homem ficou apavorado, desceu do carro e pegou a filha que estava debaixo do veículo, levando-a a uma base do Samu. De lá a criança foi levada ao hospital.





A menina que morreu foi atingida no ombro e teve a cabeça parcialmente esmagada por uma das rodas do carro, sofrendo traumatismo cranioencefálico grave, que foi constatado no hospital.





A outra menina também foi atingida levemente e não corre risco de morte, segundo os médicos.





Doação





Logo após a morte da criança, a família anunciou a doação dos órgãos dela. Em seguida ao procedimento de retirada dos órgãos, o corpo será liberado para o velório e o sepultamento, previstos para ocorrer ainda nesta sexta-feira.