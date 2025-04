Lula e Alckmin são vacinados contra gripe em Minas Gerais

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foram vacinados contra gripe durante evento em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (7/4). O ato simbólico dos mandatários marcou o início da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza.

Lula recebeu sua dose da doutora Ana Germoglio, médica particular do presidente. Alckmin, por sua vez, foi vacinado pelo ministro da Saúde e médico, Alexandre Padilha (PT). Depois, os dois posaram para fotos com o Zé Gotinha.

O chefe do Executivo participou do anúncio de investimentos da empresa farmacêutica Novo Nordiks na ampliação da sua fábrica no Norte de Minas. A gigante dinamarquesa vai investir R$ 6,4 bilhões para ampliar sua capacidade de produção, gerando 600 empregos.

A empresa é uma importante fornecedora de insulina e medicamentos para o tratamento de hemofilia no Sistema único de Saúde (SUS), com a geração de 2,65 mil empregos diretos e indiretos em Montes Claros.

Além de Padilha, vieram com Lula até Minas Gerais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT); o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD); a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo (PT).