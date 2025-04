Lula volta neste segunda (7) a Minas para terceira visita em um mês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna hoje (7/4) a Minas Gerais em visita a Montes Claros, onde vai participar do anúncio de investimento da empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordiks na ampliação de sua fábrica na cidade do Norte de Minas. A cerimônia também deve contar com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe.

Será a terceira viagem do presidente da República ao estado num intervalo de um mês. O presidente deverá estar acompanhado dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Saúde, Alexandre Padilha; e do presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), Aloizio Mercadante. Existe, ainda, a possibilidade da presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, já que o evento é ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado por ele.

Em 7 de março, o presidente Lula visitou o assentamento do Movimento dos Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) no município de Campo do Meio, no Sul de Minas, onde anunciou pacote de medidas para a implementação da reforma agrária. Poucos depois, no dia 11, o presidente retornou ao estado para inauguração de centro de desenvolvimento da Fiat, em Betim, na Grande BH, e para anúncio de expansão da unidade da Gerdau em Ouro Branco, na Região Central.

Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo, é essencial para os planos do PT para as eleições do ano que vem. O partido não aponta, até o momento, um substituto para o presidente Lula e aposta em uma campanha de reeleição em 2026. Até lá, integrantes do partido falam em reestruturação e devem contar com o novo presidente nacional da legenda, que será eleito este ano, para comandar as articulações da empreitada. Ontem (6/4), o ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), lançou sua pré-candidatura ao cargo em Contagem, na Grande BH.

A crise comunicacional do governo federal é considerada – dentro e fora da legenda – um dos grandes desafios. Para o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), o próximo presidente do partido precisa “conduzir as narrativas”. “Lula já começa a recuperar a sua popularidade porque ele começa a acertar na narrativa. Para quem governa, não interessa fazer ruídos, não pode ter ruídos. É importante um presidente que não erre no diálogo, que tenha uma linha de comunicação”, destacou ontem no evento em Contagem.

“PT precisa, e tem obrigação histórica de reeleger o presidente Lula, e o Edinho precisa construir essa reeleição do presidente e, ao mesmo tempo, o mandato dele precisa ser de transição. Ao fim do seu mandato, ele precisa eleger um conjunto de novos atores da política para continuar a obra do partido e a obra do presidente Lula”, afirmou Lopes.



De acordo com fonte ligada ao governo federal, o investimento a ser anunciado pela Novo Nordisk deve superar R$ 6 bilhões, com parte financiada pelo BNDES. No entanto, a indústria farmacêutica mantém em sigilo a informação sobre o valor, da mesma forma que não adiantou nada sobre alguma mudança na linha de produção em Montes Claros, onde mantém, até então, a maior fábrica de insulina da América Latina. O número de empregos que poderão ser criados também não foi informado com antencedência.

A Novo Nordisk é a fabricante do Ozempic, medicamento indicado para diabetes, mas que se popularizou pelo uso para emagrecer. A patente dele será quebrada no Brasil em 2026.

Na divulgação da viagem de Lula para o anúncio de investimentos da Novo Nordisk, a assessoria da Presidência da República diz que a multinacional “é importante fornecedora de insulina para o Sistema Único de Saúde (SUS). Neste momento, gera 2,65 mil empregos diretos e indiretos na cidade (Montes Claros)”.

Sem encontros políticos

A chegada do presidente da República ao aeroporto de Montes Claros está marcada para às 10h. De lá, a comitiva seguirá direto para a sede da Novo Nordisk, no Distrito Industrial de Montes Claros, onde foi montado um palco para o evento. Líderes do PT tentaram aproveitar a visita de Lula para que ele participasse de um evento político na cidade, a fim de anunciar ações do governo, além de se encontrar com prefeitos, vereadores, representantes de movimentos sociais e filiados ao partido no Norte de Minas, região onde Lula liderou os votos em todas as eleições que disputou.

No entanto, segundo o deputado federal Paulo Guedes (PT), que tem base no Norte de Minas, não foi possível marcar um outro encontro por causa da falta de espaço na agenda presidencial. “O cerimonial da Presidência comunicou que o presidente Lula só virá a Montes Claros para o anúncio de investimento na Novo Nordisk e, logo depois, vai embarcar para São Paulo, onde terá um compromisso à tarde”, afirmou Guedes.

Por outro lado, o parlamentar do PT afirmou que mesmo com o aperto na agenda, é possível que o presidente Lula aproveite a visita a Montes Claros para fazer anúncios de ações e investimentos do governo federal em obras e ampliação de programas como o Minha Casa, Minha Vida e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu).