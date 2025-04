Lula retorna a Minas na próxima segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna a Minas Gerais na próxima segunda-feira (7/4), quando vai a Montes Claros, no Norte do estado. Nessa quarta-feira (2), o cerimonial da Presidência da República confirmou que a viagem está prevista na agenda de Lula, mas ainda “sem detalhes”.

Por outro lado, conforme adiantou o Estado de Minas em 28 de março, o mandatário participará do anúncio de investimentos da empresa farmacêutica dinamarquesa "Novo Nordisk" na ampliação de sua planta na cidade-polo do Norte de Minas.

Será a terceira viagem do líder petista ao estado em um mês. Lula vai se encontrar novamente com o governador Romeu Zema na solenidade da "Novo Nordisk". A presença de Zema no evento foi confirmada na tarde de quarta-feira pela assessoria do governador. Na última visita do petista a Minas, no dia 11 de março, o governador e o presidente da República trocaram provocações.



Na ampliação de sua planta em Montes Claros, a multinacional conta com a parceria do Governo do Estado, razão do convite ao chefe do executivo estadual para o anúncio do investimento. A indústria conta também com incentivos do município.

Ontem, o deputado federal Paulo Guedes (PT-MG) disse que confirmou a visita do presidente Lula a Montes Claros junto à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman.

“Neste momento, estou no gabinete da ministra Gleisi Hoffmann para anunciar uma grande notícia: na próxima segunda-feira, o presidente Lula estará em Montes Claros. Ele visitará a Novo Nordisk e anunciará novos investimentos que vão fortalecer ainda mais nossa região”, divulgou o parlamentar, por meio das redes sociais.

Embora o cerimonial da Presidência da República informe que ainda não tem detalhes da agenda, a reportagem apurou que Lula vai participar do anúncio de ampliação de investimentos da Novo Nordisk às 11 horas. Desde a semana passada, foi montada na unidade da empresa, no Distrito Industrial de Montes Claros, uma estrutura logística, com um grande palco, para o evento.

A Novo Nordisk, que é fabricante do medicamento Ozempic (indicado para diabetes, mas usado para emagrecer), não adianta nada sobre o anúncio que será feito na próxima segunda-feira, mantendo o segredo em relação a números do investimento, quantidade de empregos e o que realmente será produzido.

No convite para o evento, a empresa diz que o acontecimento terá “o anúncio da "maior expansão da fábrica da Novo Nordisk. O evento marca a celebração de mais um capítulo da nossa história no Brasil”.

“A partir desse investimento, nossa unidade reafirma o seu compromisso em buscar soluções inovadoras para o setor de saúde, com alternativas mais eficazes para o paciente e que contribuam para o seu bem-estar, focando no desenvolvimento sustentável da nossa região em ações para reduzir o nosso impacto ambiental” , diz o texto do convite.

Até então, a unidade da Novo Nordisk em Montes Claros responde por cerca de 25% da insulina produzida globalmente pela multinacional,, representando 12% do consumo mundial. A insulina exportada pelo Brasil pela empresa equivale a 25% de todas as exportações farmacêuticas nacionais. Entre as enzimas exportadas para a Dinamarca, a enteroquinase é produzida em Montes Claros desde 2021, enquanto a ALP é fabricada desde 2008.

A quebra da patente do Ozempic (produzido pela Novo Nordisk) está prevista para 2026. A partir da quebra da patente, outras farmacêuticas poderão fabricar e comercializar genéricos ou similares do medicamento. Mas não se sabe quais as tratativas da empresa com o Governo Federal sobre o assunto e se houve algum entendimento para favorecer os novos investimentos a serem anunciados pela multinacional no país. A farmacêutica não divulga nada sobre a questão.

As visitas anteriores do presidente a Minas

No dia 7 de março passado, o presidente da República visitou um assentamento do Movimento dos Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), no município de Campo do Meio, no Sul do estado, onde anunciou um pacote de medidas para a implementação da reforma agrária do país.

No dia 11 de março, ele retornou a Minas, visitando duas cidades. Primeiro, esteve Betim (na Região Metropolitana), onde participou da inauguração do centro de desenvolvimento de produtos de mobilidade híbrida-flex no Polo Automotivo Stellantis; Depois, foi a Ouro Branco, na (Região Central de Minas), onde participou de ato na Gerdau, a maior produtora de aço do país, que anunciou a expansão da capacidade de sua planta no município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula intensifica viagens a Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, de olho nas eleições de 2026. Uma das regiões mais carentes do estado, historicamente castigada pela seca, o Norte de Minas é considerada um “território eleitoral” dos petista, que venceu todas as últimas eleições que disputou na região. No segundo turno do pleito de 2022, o atual presidente ficou atrás de Jair Bolsonaro (PL) em apenas três das 86 cidades do Norte do estado: Montes Claros, Pirapora e Taiobeiras.