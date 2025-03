Lula pode fazer mais uma visita a Minas Gerais

Uma nova visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Minas Gerais está prevista para o dia 7 de abril, tendo como destino Montes Claros, para o anúncio de investimentos da indústria farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk na ampliação de sua planta na cidade-polo do Norte de Minas. Se confirmada, a viagem será a terceira visita de Lula ao estado em um mês.

No dia 7 de março passado, O presidente da República visitou um assentamento do Movimento dos Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), no município de Campo do Meio, no Sul do estado, onde anunciou um pacote de medidas para a implementação da reforma agrária do país.

No dia 11 de março, ele retornou a Minas, visitando duas cidades. Primeiro, esteve Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde participou da inauguração do centro de desenvolvimento de produtos de mobilidade híbrida-flex no Polo Automotivo Stellantis. Depois, foi a Ouro Branco, na Região Central de Minas, onde participou de ato na Gerdau, a maior produtora de aço do país, que anunciou a expansão da capacidade de sua planta no município.

Lula intensifica viagens a Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, de olho nas eleições de 2026. Uma das regiões mais carentes do estado, historicamente castigada pela seca, o Norte de Minas é considerada um “território eleitoral” do petista, que venceu todas as últimas eleições que disputou na região. No segundo turno do pleito de 2022, o atual presidente ficou atrás de Jair Bolsonaro (PL) em apenas três das 86 cidades do Norte do estado: Montes Claros, Pirapora e Taiobeiras.

Conforme fonte ligada à assessoria da Presidência da República, a visita de Lula a Montes Claros no dia 7 de abril está “prevista” na pré-agenda, mas só deverá ser confirmada pelo próprio presidente, na próxima semana, com o retorno dele da viagem ao Japão e ao Vietnã (onde o mandatário o mandatário desembarcou nesta quinta-feira). “A visita está no forno, dependendo da confirmação do presidente”, disse a fonte.

A expectativa é de que, sendo confirmada a viagem, o presidente seja acompanhado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e pelo senador Rodrigo Pacheco, ambos cotados para a disputa do Governo do Estado com o apoio do petista em 2026.

Os dois integram a comitiva presidencial na viagem ao Japão e ao Vietnã. A assessoria de Rodrigo Pacheco informou que a viagem do dia 7 de abril ainda não consta na agenda do senador, que pode ganhar um cargo na Esplanada dos Ministérios no complemento da reforma da equipe do primeiro escalão do Governo, iniciada pelo presidente Lula.

Fabricante do Ozempic



A Novo Nordisk, por meio de sua assessoria, confirmou que na tarde do dia 7 de abril, a empresa vai fazer o anúncio de novo aporte de investimentos na ampliação de sua unidade em Montes Claros, até então, a maior fábrica de insulina da América Latina.

No entanto, a assessoria da farmacêutica alega não poder divulgar nada a respeito da possível presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento. Também não adianta nenhuma informação a respeito do investimento a ser anunciado, bem sobre a geração de empregos e o que será produzido.

Em 9 de dezembro passado, a farmacêutica Novo Nordisk anunciou um investimento de R$ 500 milhões em uma nova linha de produção na fábrica em Montes Claros. O anúncio foi feito em solenidade presidida pelo governador Romeu Zema, na Cidade Administrativa, contemplando a ampliação da produção de enzimas, como enteroquinase e ALP, utilizadas na fabricação de outros medicamentos na Dinamarca, país-sede da empresa.

Foi anunciada a previsão de triplicar a produção dos enzimas, sendo a unidade de Montes Claros a única fornecedora desses componentes para a Novo Nordisk, na Dinamarca, que também planeja ampliar sua produção. A enteroquinase é essencial na fabricação de medicamentos análogos do GLP-1 – Ozempic, Wegovy e Rybelsus – utilizados no tratamento de doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e obesidade. Já a enzima ALP é empregada na produção do ingrediente farmacêutico ativo da insulina.

A quebra da patente do Ozempic está prevista para 2026. A partir da quebra da patente, outras farmacêuticas poderão fabricar e comercializar genéricos ou similares do medicamento. Mas não se sabe quais as tratativas da empresa com o Governo Federal sobre o assunto e se houve algum entendimento para favorecer os novos investimentos a serem anunciados pela multinacional no país. A farmacêutica não divulga nada sobre a questão. Unidade responde por 25% da insulina produzida pelo grupo.

Cerca de 25% da insulina produzida globalmente pela Novo Nordisk é fabricada na unidade de Montes Claros, representando 12% do consumo mundial. A insulina exportada pelo Brasil pela empresa equivale a 25% de todas as exportações farmacêuticas nacionais. Além disso, mais de 70% da insulina fornecida ao Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pela Novo Nordisk, atendendo a mais de 4,3 milhões de brasileiros com diabetes anualmente. Entre as enzimas exportadas para a Dinamarca, a enteroquinase é produzida em Montes Claros desde 2021, enquanto a ALP é fabricada desde 2008.