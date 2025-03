Lula visita investimentos da Gerdau em Ouro Branco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta terça-feira (11), a unidade da Gerdau em Ouro Branco (MG), acompanhado por diversas autoridades. Além do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, e do presidente do Conselho de Administração da companhia, André Gerdau Johannpeter, marcaram presença na agenda o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luiz Marinho (Trabalho) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Mila Costa, o deputado federal Reginaldo Lopes, o deputado federal Reginaldo Lopes, o deputado estadual Tito Torres, prefeitos e outros deputados estaduais e federais.



O evento também contou com a participação do superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, e do diretor da Gerdau, Pedro Torres. Durante a visita, Lula conheceu de perto os investimentos na modernização da planta, que inclui a expansão da capacidade de bobinas a quente, parte de um plano de R$ 6 bilhões destinados à ampliação das operações da Gerdau no estado.



A unidade de Ouro Branco é a maior operação da Gerdau no mundo, representando 12% do aço produzido no Brasil e empregando mais de 10 mil pessoas diariamente. A presença do presidente reforça o compromisso do governo com o desenvolvimento industrial e sustentável do país.

Lideranças da mineração reforçam a presença do Brasil no PDAC 2025 em Toronto

O presidente do Sindiextra-MG, Luís Márcio Viana; o presidente do Conselho do Sindiextra, Fernando Coura; o assessor jurídico do Sindiextra, Fabio Figueiredo; bem como o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Vitor Saback, e os diretores da Agência Nacional de Mineração Mauro Sousa e Caio Seabra Filho participaram da Prospectors & Developers Association of Canada - PDAC 2025, maior convenção mundial de exploração mineral e mineração, realizada entre 3 e 5 de março, no Metro Toronto Convetion Centre, em Toronto, Canadá. A presença dessas lideranças reforça o compromisso do Brasil com a inovação, sustentabilidade e atração de investimentos para o setor mineral. Durante o evento, destacaram oportunidades estratégicas para a mineração brasileira e fortaleceram o diálogo com investidores e players globais da indústria.

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, assume a presidência da Copasa, trazendo sua experiência e capacidade de liderança para enfrentar os desafios da companhia. Reconhecido por sua atuação destacada à frente da Secretaria de Desenvolvimento, Passalio fortaleceu o diálogo com o setor produtivo e a sociedade, resultando na atração de importantes investimentos para o estado. Sua gestão foi marcada por iniciativas estratégicas, como a implementação do Vale do Lítio, que consolidou a presença de Minas Gerais como estratégico em minerais de transição energética. Agora, à frente da Copasa, ele tem o desafio de impulsionar melhorias na prestação de serviços e modernização da empresa, garantindo eficiência e inovação no saneamento. Ele sucede Guilherme Duarte, que cumpriu um importante papel na companhia. Com sua trajetória sólida e capacidade de articulação, Fernando Passalio está preparado para conduzir a Copasa com visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento do estado. Novas lojas do Mineirão Atacarejo



O Mineirão Atacarejo vai inaugurar duas novas lojas em Minas Gerais na próxima semana, seguindo o plano de crescimento da rede neste ano de 2025. Na terça-feira, a gigante do atacado vai abrir uma unidade em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, enquanto no dia seguinte será inaugurada mais uma loja na capital Belo Horizonte, no bairro Jardim Vitória. Parte do grupo DMA Distribuidora, o Mineirão Atacarejo chega com as inaugurações a um total de 42 lojas em operação, presente em Minas Gerais e no Nordeste brasileiro. Segundo a empresa, as duas unidades serão lojas de grande porte que somam mais de 13.600 m², com instalações “confortáveis e modernas”, além de “equipes bem treinadas”. Na loja do Sul de Minas, o atacado vai ter 3.614 m² de área de venda com 20 caixas de atendimento e outros quatro caixas automáticos, além de 256 vagas de estacionamento. A nova loja em BH terá uma área similar para vendas, com 3.621 m², também com 20 caixas de atendimento e 180 vagas de estacionamento. Juntas, as lojas devem criar 280 postos de trabalho – 140 em cada unidade. As novas lojas vão contar com seções de açougue, frios, padaria, hortifruti, mercearia e bazar. Além disso, as unidades também oferecem o serviço de televendas. O Mineirão Atacarejo iniciou suas operações em dezembro de 2016, com uma loja inaugurada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre 2017 e 2019, a empresa iniciou um plano de expansão com unidades sendo inauguradas em Barbacena, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem Ipatinga, Itajubá, Juiz de Fora, Matozinhos, Nanuque, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Varginha e Viçosa. Contudo, o grande destaque do período foi a primeira loja na Bahia, inaugurada em Porto Seguro. Como empresa genuinamente brasileira, a Gerdau segue fortalecendo sua presença em Minas Gerais, criando oportunidades de negócios, gerando empregos e renda nos municípios em que está presente



