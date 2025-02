Vale lança Novo Carajás e anuncia investimentos bilionários

Na última sexta-feira (14/2), a Vale anunciou o Programa Novo Carajás, em solenidade no município de Parauapebas (PA), que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A companhia comunicou a destinação de R$ 70 bilhões até 2030, com foco na retomada e produção de minério de ferro e na expansão da produção em cobre. A região de Carajás possui relevantes reservas de minerais essenciais para a transição energética, e os investimentos nessa região estão em linha com o planejamento estratégico da empresa, que busca contribuir com o protagonismo do Brasil na descarbonização.

Com os vultosos recursos que serão investidos, a Vale alcançará a produção de minério de ferro de alto teor, que é a matéria prima para a produção do aço verde.

Conforme informado pela empresa, estima-se que a produção de minério de ferro em Carajás alcançará o ritmo de 200 milhões de toneladas/ano, em 2030, viabilizado pelo adicional de 20 milhões de toneladas da expansão da mina S11D (Serra Sul), bem como a reposição do exaurimento das minas atuais. Em se tratando do cobre, a previsão é que haverá um aumento de 32% da produção atual, o que representará uma produção na região para 350 mil toneladas.

Marco Braga na vice-presidência

Marco Braga (foto) assumiu a vice-presidência e ficará responsável pelo Programa Novo Carajás. Sua vasta experiência executiva, bem como o reconhecimento de sua longeva e eficiente trajetória na Vale o qualificam para uma das posições mais relevantes sobre vários aspectos: pela sua importância no planejamento estratégico da Vale, por sua importância para a descarbonização nacional e por seu impacto na produção de minério de ferro e cobre. Braga esteve à frente de importantes ações, inclusive na condição de diretor global de Suprimentos e Logística Inboud da companhia, onde estabeleceu parcerias com prestadoras, estimulando empresas de sua cadeia de fornecimento na implementação de medidas de redução de emissão de CO2 e outras práticas sustentáveis.

Anglo American vende seu negócio de níquel

A Anglo American anunciou nesta terça-feira (18/2) a assinatura de um acordo para a venda de seu negócio de níquel no Brasil à MMG Singapore Resources Pte. Ltd., uma subsidiária da MMG Limited. O valor da transação pode atingir até US$ 500 milhões e inclui ativos operacionais de ferroníquel em Goiás, como Barro Alto e Codemin, além de dois projetos futuros de níquel. A venda é parte de uma estratégia maior da Anglo American para simplificar seu portfólio, focando em cobre, minério de ferro e nutrientes agrícolas. A conclusão do negócio está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores e de concorrência.

“Carajás é um caso de sucesso de parceria entre público e privado voltada para a proteção da floresta onde produzimos, com processos de mineração a seco e tecnologias inovadoras, cerca de 60% do minério que o Brasil exporta”

GUSTAVO PIMENTA

CEO da Vale