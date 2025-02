Cedro assina este mês contrato de exploração do terminal de Itaguaí

O leilão do certame idealizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para exploração do terminal de Itaguaí/RJ, vencido pelo Grupo Cedro Participações no final de 2024, na Bolsa de Valores de São Paulo - B3, foi homologado na última sexta feira (7/2) pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A assinatura do contrato ocorrerá no próximo dia 21, com a presença do presidente Lula, em Itaguaí.



Os investimentos previstos no empreendimento são da ordem de R$ 3,5 bilhões para exploração da área conhecida como “Porto do Meio”, por estar entre outras duas áreas, exploradas por outros dois grandes players (CSN e Vale).

O empreendimento terá a capacidade de armazenar cerca de 20 milhões de toneladas de minério de ferro, em um terreno com área de aproximadamente 350 mil metros quadrados. A empresa estima que as obras iniciarão em 2027, e a operação em 2029.

100%

Será a participação da Vale na Baovale, joint venture criada entre a Vale e a Baosteel, em 2001, e que explora a mina de Água Limpa, em Minas. A operação está sujeita a aprovação pelo Cade

EUA anunciam aumento de tarifa sobre importação de aço

Em 10 de fevereiro, o governo de Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, afetando diretamente o Brasil, o segundo maior fornecedor, atrás apenas do Canadá, do material aos EUA. Em 2024, o Brasil exportou 4 milhões de toneladas de aço, gerando US$ 3 bilhões, e com a nova tarifa, essas exportações podem perder competitividade, afetando diretamente o setor. O governo e o setor avaliam os impactos da medida sobre a produção nacional.

ITABIRITO

Investimento para o escoamento de minério

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), presidida por Rodrigo Franco, concedeu, na última segunda-feira (10/2), licença ambiental para a implantação de um terminal rodoferroviário de minério de ferro em Itabirito.

O empreendimento será operado pela empresa Bação Logística, que tem como acionistas a Cedro Mineração, a Herculano Mineração e a J. Mendes Mineração, e visa otimizar o escoamento de cargas minerais na região.

O terminal será destinado ao armazenamento e carregamento ferroviário de minério de ferro proveniente de Itabirito, Nova Lima e cidades vizinhas. A carga seguirá para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, utilizando a malha ferroviária da MRS Logística S.A., reduzindo a distância percorrida no transporte rodoviário.

Além de melhorar a logística de exportação do minério, o projeto contribuirá para a diminuição do tráfego de caminhões na BR-040 e da emissão de carbono no transporte de cargas. O empreendimento foi analisado como uma das soluções para a redução do volume de caminhões na BR-040, no âmbito das mediações realizadas no Compor, iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais.