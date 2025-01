Vale firma parceria para implantar Mega Hub na Arábia Saudita

A Vale anunciou a implantação de um Mega Hub em Ras Al Khair, cidade industrial da Arábia Saudita, por meio de um acordo de reserva de terreno com a Comissão Real de Jubail e Yanbu. O projeto será executado em duas etapas e terá capacidade de produzir até 12 milhões de toneladas anuais de briquetes de minério de ferro.

Segundo Rogério Nogueira, vice-presidente da Vale, o hub integrará tecnologias avançadas com práticas sustentáveis, representando um marco para a indústria siderúrgica no Oriente Médio e contribuindo para a transição para siderurgia net zero.

A localização estratégica em Ras Al Khair foi escolhida devido às vantagens da Arábia Saudita, como recursos energéticos abundantes, posição geográfica privilegiada e ambiente favorável aos negócios. O Mega Hub atenderá mercados locais, regionais e internacionais, alinhando-se à Visão 2030 do país, que busca consolidar sua liderança industrial global.

Este projeto integra a estratégia da Vale de criar ecossistemas de siderurgia sustentável, complementando outros Mega Hubs planejados em Omã e Emirados Árabes Unidos. A iniciativa contribuirá para a meta da mineradora de reduzir emissões líquidas de escopo 3 em 15% até 2035 e as de escopos 1 e 2 em 33% até 2030, reforçando o compromisso com a mineração sustentável.

R$ 78.779.802,14 foi o valor destinado pela ANM aos municípios afetados pela atividade de mineração Vale/Divulgação – 4/12/24

Cosan vende participação na Vale e reduz endividamento. A Cosan, do empresário Rubens Ometto, vendeu a totalidade de sua participação de 4,9% na Vale, gerando R$ 9,1 bilhões em receita. Apesar disso, a operação resultou em um prejuízo nominal de R$ 9,4 bilhões, já que a empresa havia desembolsado R$ 18,5 bilhões na aquisição em 2022. A decisão foi motivada pela necessidade de reduzir o endividamento da Cosan, que caiu de R$ 23 bilhões para R$ 14 bilhões após a venda. A tentativa inicial da Cosan de influenciar a gestão da Vale, incluindo a nomeação de um novo presidente, não se concretizou. Com informações de Brasil Mineral.





Marco Antônio Lage assume presidência da Amig com foco em sustentabilidade





O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage (PSB), foi eleito presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (Amig) na última quinta-feira (16), em pleito realizado na sede da entidade, em Belo Horizonte. Lage era candidato único e assume o posto no biênio 2025-2027. A vice-presidência ficará com Josemira Gadelha (MDB), prefeita de Canaã dos Carajás (PA).

A nova diretoria da Amig conta com representantes de diversas regiões do Brasil, com destaque para Juliano Duarte, prefeito de Mariana, que ficará à frente da pasta de Meio Ambiente, e Ângelo Oswaldo (PV), prefeito de Ouro Preto, que assume a Diretoria Administrativa. Representantes de estados como Paraná, Pará e Bahia também integram a cúpula, ampliando a diversidade de vozes na condução da entidade.

Fundada em 1989, a Amig representa cidades mineradoras em pautas junto ao poder público.





Enio Fonseca assume diretoria de Meio Ambiente e RI na SAM





A SAM Metais anunciou Enio Fonseca como seu novo Diretor de Meio Ambiente e Relações Institucionais. Engenheiro Florestal formado pela Universidade de Viçosa, Fonseca possui ampla experiência no setor, com passagens por instituições como IBAMA/MG, IEF/MG e Grupo CEMIG, além de ter atuado como conselheiro do COPAM/MG por mais de 30 anos.

A SAM desenvolve um projeto de minério de ferro no Norte de Minas Gerais, voltado à produção de pellet feed a partir de minério de baixo teor, atualmente em fase de licenciamento.

Anglo American prevê venda de minas de níquel em Goiás no 1º semestre





A Anglo American planeja vender suas operações de níquel em Goiás, localizadas em Barro Alto e Niquelândia, até o final do primeiro semestre de 2025. A diretora-executiva da empresa no Brasil, Ana Sanches, revelou que as negociações estão avançadas, com várias empresas interessadas de diferentes países.

O processo é conduzido em Londres, com o Standard Chartered e a KPMG atuando como assessores financeiros. A venda das minas faz parte do processo de reestruturação da Anglo, iniciado após uma oferta de aquisição de US$ 49 bilhões feita pela BHP no ano passado.

A expectativa de conclusão da transação nos próximos meses ocorre em meio a desafios, como a queda dos preços globais do níquel. Um relatório do Berenberg estimou o valor patrimonial líquido das minas em US$ 331 milhões, destacando as dificuldades para alcançar um preço competitivo.

Enquanto sai do níquel, a Anglo American continuará investindo no Minas-Rio, seu complexo de minério de ferro em Minas Gerais. A mina produziu 24,5 milhões de toneladas em 2024, equivalente a mais de 90% de sua capacidade atual.

Em dezembro, a Vale adquiriu 15% do projeto, com opção de ampliar sua participação em uma futura expansão que pode dobrar a capacidade nominal de produção. A Anglo planeja investir R$ 12 bilhões no Minas-Rio entre 2024 e 2028. A transição energética é o foco do portfólio simplificado da Anglo, que prioriza commodities como cobre, minério de ferro de alta qualidade e fertilizantes.

O Minas-Rio, com sua capacidade de fornecer minério adequado para siderurgias de baixas emissões, é visto como um ativo estratégico para atender à crescente demanda por materiais mais sustentáveis no setor siderúrgico glo

bal. Com informações da Bloomberg e Notícias de Mineração Brasil.