Acordo Injetará R$ 17 Bi na Infraestrutura do país

Na última segunda feira (30/12/24), o Ministério dos Transportes firmou um acordo significativo com a Vale, resultando em um investimento de R$ 17 bilhões na infraestrutura do país. O ministro Renan Filho destacou que esse entendimento permitirá a execução de obras essenciais para o desenvolvimento nacional. Os recursos serão direcionados para projetos de melhoria e expansão das malhas ferroviária e rodoviária, visando aumentar a eficiência logística e impulsionar o crescimento econômico do Brasil.



A revisão dos contratos das Estradas de Ferro Carajás e Vitória a Minas, cujas concessões foram estendidas em 2020 até 2057 (agora renegociadas), permitirá a execução de obras essenciais para o desenvolvimento nacional.



Dos valores comprometidos, R$ 4 bilhões serão repassados imediatamente à União a título de ajuste regulatório preliminar. Outros R$ 7 bilhões, também relacionados ao ajuste preliminar, serão destinados ao replanejamento dos investimentos, alteração no projeto da FIOL e acréscimo à outorga global. R$ 6 bilhões serão destinados para a construção de trecho ferroviário no Espírito Santo, entre os municípios de Cariacica e Anchieta.



Além disso, o governo federal espera que, no curto prazo, a otimização de contratos de concessão resulte em investimentos superiores a R$ 100 bilhões, com 35 novos leilões planejados para os próximos anos.



Esse acordo representa um marco importante para a infraestrutura brasileira, reforçando a parceria entre o setor público e a iniciativa privada na busca por melhorias significativas no sistema de transporte nacional.



Sigma Lithium obtém licença

para expansão em Minas Gerais

A Sigma Lithium recebeu aprovação para construir uma nova mina no complexo Grota do Cirilo, em Minas Gerais, garantindo 16 anos de fornecimento de lítio a partir do depósito Barreiro. O projeto inclui uma planta greentech avaliada em R$ 468,7 milhões, com financiamento do BNDES já assegurado. A licença, aprovada pela Câmara de Atividades Minerárias (CMI) do Copam, contempla as fases de instalação, operação e prévia, permitindo à Sigma ampliar sua capacidade de produção de forma sustentável e integrada.



Barreiro é o segundo depósito a ser explorado em Grota do Cirilo, com recursos medidos e indicados de 25,6 milhões de toneladas a 1,36% de óxido de lítio (Lio?). Segundo Ana Cabral, CEO da Sigma, o licenciamento é um marco estratégico que assegura a continuidade das operações e posiciona a empresa para futuras expansões. Atualmente, a Sigma produz 270 mil toneladas anuais de lítio quíntuplo zero – uma abordagem sustentável que elimina produtos químicos perigosos, uso de água potável e energia fóssil, além de operar sem rejeitos e emissões de carbono.



A mineradora já planeja uma segunda fase de expansão, visando quase dobrar sua produção para 520 mil toneladas anuais de concentrado de lítio. Com um histórico de engajamento comunitário e investimentos sociais antes mesmo do início das operações, a Sigma reafirma seu compromisso com práticas de mineração responsáveis e sustentáveis. O avanço em Barreiro fortalece o papel da empresa como líder no setor de lítio e atende à crescente demanda global por minerais críticos para a transição energética. (Com informações de Notícias de Mineração Brasil)



CSN e Petrobras firmam parceria para

produzir hidrogênio de baixo carbono

A CSN e sua subsidiária CSN Inova Soluções firmaram um Protocolo de Intenções com a Petrobras para a possível construção de uma planta de hidrogênio de baixo carbono em escala comercial no Paraná. O hidrogênio, obtido por eletrólise da água a partir de fontes renováveis, será utilizado em processos industriais ou como combustível, apoiando os esforços de descarbonização das operações e produtos das duas empresas. A iniciativa está alinhada ao compromisso da CSN de reduzir em 20% a intensidade de carbono por tonelada de aço bruto até 2035, integrando esforços de sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor.

A cooperação reflete a importância de parcerias estratégicas para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Para a Petrobras, o acordo se insere no Plano Estratégico 2050 e no Plano de Negócios 2025-2029, que reforçam o compromisso da companhia com a transição energética justa, ampliando a oferta de produtos mais sustentáveis e reduzindo emissões. A parceria intersetorial entre as empresas sinaliza um avanço significativo na busca por soluções inovadoras e sustentáveis na indústria brasileira. Com informações de Brasil Mineral



"Firmamos hoje entendimento histórico com a Vale S.A., que vai injetar mais de R$ 17 bilhões na infraestrutura do Brasil. Essa repactuação demonstra a solidez da parceria da atual gestão federal e o setor privado, que é crucial na ampliação dos investimentos na nossa logística"

• • •



Renan Filho

Ministro dos Transportes