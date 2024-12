Jarbas Soares Júnior é homenageado em solenidade prestigiada na ALMG

Em uma noite marcada por reconhecimento e emoção, o procurador-geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG), Jarbas Soares Júnior, foi homenageado em uma reunião especial realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 9 de dezembro de 2024. A solenidade celebrou os quatro anos de sua gestão à frente do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), destacando sua incansável dedicação em prol da sociedade mineira.

O evento reuniu expressivas autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, evidenciando o prestígio e a relevância do trabalho desempenhado pelo MPMG sob a liderança de Jarbas. Dentre os convidados, destacaram-se as presenças do vice-governador de Minas Gerais, de representantes da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP), da Confederação Nacional do Ministério Público (CONAMP) e do procurador-geral de Justiça nomeado para o biênio 2025/2026, Paulo de Tarso Morais Filho.



Ao longo da cerimônia, foram ressaltadas as contribuições de Jarbas Soares Júnior, que, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a Justiça e a mediação, tornou-se uma referência no fortalecimento das instituições democráticas em Minas Gerais. Seu trabalho, pautado pela defesa dos interesses coletivos e pela busca da harmonia social, reafirmou o papel essencial do MPMG na proteção dos direitos da sociedade.

A solenidade foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal oficial da ALMG no YouTube, permitindo que a sociedade mineira acompanhasse o momento de reconhecimento a um dos mais destacados líderes do estado.

Jarbas Soares Júnior deixa um legado de dedicação e excelência no Ministério Público, sendo um exemplo de liderança e compromisso para as futuras gerações. Foi durante a sua gestão que uma importante ferramenta de ampliação do diálogo e da construção de soluções com o setor foi implementada no órgão, o Compor. Também merece destaque a participação de Jarbas na construção de importantes acordos de reparação com grandes companhias mineradoras.



Acordo para modernização com uso de IA

Em 3 de dezembro de 2024, a Agência Nacional de Mineração (ANM), representada por seu diretor geral substituto, Tasso Mendonça Júnior, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) firmaram um acordo de cooperação técnica com foco na modernização do setor de mineração por meio de tecnologias de inteligência artificial (IA).

A parceria visa a implementação de ferramentas tecnológicas avançadas para análise de dados, automação de processos e melhoria da gestão regulatória, promovendo maior eficiência, sustentabilidade e transparência.

Essa iniciativa demonstra o compromisso da ANM com a transformação digital e a inovação no setor mineral, alinhando o Brasil às tendências globais e fortalecendo sua posição como referência em práticas modernas e sustentáveis.

Prêmio de Excelência em Diversidade e Inclusão

A Anglo American foi reconhecida com o Prêmio Jatobá Latino-Americano de Excelência e Inovação em Relações Públicas 2024, na categoria Diversidade, Equidade e Inclusão, pelo projeto “Somos Mais Respeito, Diversidade e Inclusão”. A solenidade de premiação ocorreu no dia 3 de dezembro, em São Paulo, e reuniu cerca de 400 convidados.

O projeto, iniciado de forma intencional em 2020, reflete a jornada da Anglo American em busca de um ambiente de trabalho mais inclusivo, onde as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. A iniciativa inclui ações como capacitações, desenvolvimento de materiais educativos, campanhas periódicas sobre diversidade e o envolvimento direto da liderança, promovendo uma transformação cultural e comunicacional dentro da organização.

Ao longo do projeto, mais de 60 mil pessoas foram impactadas, incluindo colaboradores próprios, terceirizados e comunidades locais.

Rachel Pessôa, gerente de Comunicação Corporativa, destacou que o foco está em transformar a forma como as histórias são contadas, incorporando a pluralidade e a inclusão nas narrativas corporativas.

Organizado pelo Grupo Empresarial de Comunicação (Gecom), o Prêmio Jatobá analisou 172 projetos em 34 categorias, julgados por uma comissão de 70 especialistas, com critérios como inovação, criatividade, impacto e legado. Representando a Anglo American, Letícia Mendes, analista de Comunicação, recebeu a premiação e reforçou o compromisso da empresa em seguir promovendo a diversidade e a equidade em todas as suas ações.

“Tenho muito orgulho de estar à frente do Conselho do Sindiextra. Com 23 anos de vida sindical, sou grato a cada setor que representamos, como cal, minério e agregados”





José Fernando Coura, Presidente do Conselho do Sindiextra





R$ 1,88 bilhão

foi o valor da primeira parcela do acordo de repactuação, depositada pela Samarco na última sexta-feira (6/12), em uma conta gerida pelo BNDES, que será responsável por administrar o fundo de recuperação socioeconômica destinado aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo

