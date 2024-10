US$ 600 milhões é o valor total dos investimentos da parceria da Vale com a Jinnan Steel & Iron Group na construção de uma planta de concentração de minério em Omã, no Oriente Médio

A Vale e a Jinnan Steel & Iron Group anunciaram, em 28 de outubro de 2024, um investimento superior a US$ 600 milhões para construir uma planta de concentração de minério de ferro em Sohar, Omã.

Com inauguração prevista para 2027, a planta processará aproximadamente 18 milhões de toneladas de minério de ferro de baixa qualidade ao ano, resultando em 12,6 milhões de toneladas de concentrado de alta qualidade, essencial para a produção de pelotas e briquetes usados na siderurgia de baixo carbono.

A Vale destinará US$ 227 milhões para conectar a nova planta às suas instalações de aglomeração locais, enquanto a Jinnan investirá cerca de US$ 400 milhões para construir e operar a planta.

Gustavo Pimenta, presidente da Vale, comentou: “A Planta de Concentração de Sohar representa um investimento fundamental para a Vale, pois aumentamos nossa capacidade de atender à crescente demanda global por minério de ferro de alta qualidade e reforçamos ainda mais nossa presença no Oriente Médio. Esse projeto reúne a capacidade do Brasil de produzir minério de ferro de alta qualidade com a localização privilegiada e a infraestrutura de Omã para ampliar a integração entre os dois países, além de reforçar nossa parceria com a China por meio da Jinnan”.

Marcelo Bacci é o novo diretor Financeiro e de Relações com Investidores

A Vale anunciou, na última sexta-feira, a aprovação de Marcelo Bacci como seu novo diretor Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores, após decisão do Conselho de Administração.

Bacci, que deixa a Suzano após uma trajetória de 10 anos como CFO, possui uma extensa experiência em finanças corporativas e governança, destacando-se por sua atuação estratégica no setor de papel e celulose.

Durante sua passagem pela Suzano, Bacci liderou importantes processos de reestruturação financeira, fusões e aquisições, além de ter desempenhado um papel crucial na expansão da empresa e na gestão de relações com investidores, consolidando a imagem da Suzano no mercado global.

Sua chegada à Vale ocorre em um momento estratégico, no qual a empresa busca fortalecer ainda mais sua posição global e aprimorar sua estrutura de capital e governança financeira. A nomeação de Bacci é vista como um passo significativo para a Vale, que almeja reforçar a solidez de sua estrutura financeira e manter um diálogo mais próximo e transparente com o mercado e seus acionistas.

Kennedy Alencar assume diretoria de Relações Institucionais

A Vale anunciou a contratação do jornalista Kennedy Alencar para assumir a diretoria de Relações Institucionais. Alencar, reconhecido por sua ampla experiência em cobertura política e suas passagens por veículos como UOL, Folha de S.Paulo e Rede Globo, traz uma visão profunda sobre o cenário político brasileiro, o que poderá facilitar a interlocução com diferentes setores e colaborar com os objetivos institucionais da Vale.

Com esta escolha, a Vale demonstra uma aposta em um perfil que alia conhecimento político a uma abordagem mediadora, buscando fortalecer o diálogo com a sociedade civil e contribuir para uma relação pautada pela transparência. A expectativa é que Kennedy Alencar, com seu histórico profissional e entendimento do setor público, acrescente valor às estratégias institucionais da empresa e auxilie em temas sensíveis como regulação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Essa nova fase reflete o compromisso da Vale em alinhar seus interesses corporativos às pautas de responsabilidade social e ambiental, priorizando uma relação construtiva e colaborativa com seus diversos públicos.

Setor mineral apoia restauração da fachada da Santa Casa BH

Com investimento de R$ 9 milhões captados via Lei Rouanet, a Santa Casa BH, maior hospital 100% SUS de Minas Gerais, iniciou a restauração de sua fachada histórica, que resgatará o projeto original de 1940, de Raffaello Berti, arquiteto italiano.

A obra, prevista para durar cerca de 10 meses, contou com a parceria decisiva de empresas do setor mineral. A Cedro Mineração, Minerita e a Geosol contribuíram para a preservação desse importante patrimônio cultural e arquitetônico. O projeto visa não só revitalizar o edifício, mas também traduzir a excelência dos serviços oferecidos pela instituição, um marco da saúde pública em Belo Horizonte.

“A celebração do acordo com homologação pelo STF será capaz de evitar a contínua judicialização de vários aspectos do conflito e o prolongamento da situação de insegurança jurídica, decorridos nove anos desde o desastre.” — Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre a assinatura do acordo de Mariana e sua respectiva homologação pelo STF.

INFLAÇÃO

PRESIDENTE DO BC COBRA AJUSTE FISCAL

Londres – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, em evento em Londres, que a expectativa para a inflação está desancorada, ou seja, que o mercado não acredita que o BC entregará o índice na meta, cujo teto em 2024 é de 4,5%. Segundo ele, por isso, o Brasil está neste momento na contramão do mundo: subindo os juros. Campos Neto cobrou enfaticamente um choque positivo na área fiscal para conter esse processo, já que o mercado de trabalho no Brasil está apertado e os preços dos serviços estão pressionando.

"No Brasil, a gente tem uma inflação que, no curto prazo, parou de convergir. A gente tem uma economia que está acelerando, uma mão de obra muito apertada. Temos uma expectativa de inflação que tem desancorado, então o Banco Central iniciou um processo de ajuste para corrigir esse movimento," disse.

O presidente do Banco Central foi um dos palestrantes ontem do painel "A experiência brasileira com a Moeda Digital e o Open Finance", na Lide Brazil Conference. "O Plano Real foi o primeiro plano que teve um ajuste fiscal antes. Quando a gente olha de lá para cá, todas as vezes em que o Brasil conseguiu diminuir os juros, foram acompanhadas de choques fiscais positivos."

Campos Neto citou o teto de gastos e a reforma da Previdência como exemplos de mudanças fiscais importantes e emendou: "Veio então o arcabouço, quando as metas fiscais foram mudadas e começou uma desancoragem na parte fiscal. A mensagem é que é muito difícil trabalhar com juros estruturalmente mais baixos sem ter uma percepção pelo lado do mercado de que o fiscal vai melhorar", afirmou.

Na parte de tecnologia, Campos Neto destacou o uso do sistema de pagamentos Pix. Anunciou que vai se reunir, a partir da semana que vem, com membros do Google para o lançamento do Pix por aproximação. "A gente vai lançar o pagamento por aproximação do Pix, do mesmo jeito que você tem hoje na Wallet da Google."