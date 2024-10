O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Vale SA anunciaram, na última quarta-feira (2/10), o consórcio vencedor para a gestão do Fundo de Investimento em Participações (FIP) voltado para projetos de minerais estratégicos, essenciais para a transição energética, descarbonização e produção de minerais fertilizantes no Brasil. Esse fundo, com potencial de mobilizar cerca de R$ 1 bilhão, marca o primeiro FIP do BNDES focado em mineração.

O consórcio vencedor é formado pela Ore Investments, gestora independente fundada em 2019 em Belo Horizonte e especializada em negócios de mineração, e pelas gestoras JGP e BB Asset, do Banco do Brasil. A proposta passará agora pela etapa final de avaliação das condições contratuais, regulamento do fundo e diligências legais.

A cerimônia de anúncio contou com a presença de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, e Gustavo Pimenta, presidente da Vale. Segundo o edital divulgado em maio, tanto a BNDES Participações S.A. (BNDESPar) quanto a Vale subscreverão cotas de R$ 100 milhões a R$ 250 milhões, com limite de 25% de participação cada no capital comprometido do fundo.

O fundo busca apoiar até 20 empresas de pequeno e médio porte que atuem em pesquisa mineral, desenvolvimento e implantação de novas minas. Entre os minerais prioritários para transição energética e descarbonização estão: cobalto, cobre, lítio, nióbio, níquel e grafita. Além disso, fosfato, potássio e remineralizadores, cruciais para a fertilidade do solo, também fazem parte da estratégia. Com essa iniciativa, o BNDES e a Vale reforçam o compromisso com o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro da mineração no Brasil.

US$ 14 bilhões



É o valor de investimento previsto pela Serabi Gold em 2025 para elevar a produção de ouro de Coringa, mina localizada no Pará, em operação desde 2022





“A exploração sustentável dos minerais críticos será fundamental para colocar o Brasil na liderança global da transição energética, um dos objetivos centrais do governo”

Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)







Setor mineral apoia Congresso Internacional de Futebol & ESG

O 1º Congresso Internacional de Futebol & ESG (FUTCON), organizado pelo Instituto Galo, sob a liderança de Maria Alice Coelho e Sérgio Batista Coelho, teve início na última segunda-feira e foi encerrado ontem, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O evento contou com importantes patrocinadores, como CBF, MRV Engenharia, CMU Energia e Banco Master, além do apoio fundamental das mineradoras Cedro Mineração, Gerdau e Herculano Mineração.

Autoridades públicas e entidades ressaltaram a importância da integração entre o futebol e as práticas ESG (Ambiental, Social e Governança), destacando-o como um poderoso mecanismo de transformação social e formulação de políticas públicas, dada a paixão que o esporte desperta e sua capacidade de dialogar com diferentes nichos da sociedade.





Entre os palestrantes, destacaram-se Rubens Menin, sócio controlador da SAF do Atlético Mineiro e fundador da MRV, patrocinadora do evento; o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; a secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais, Marília Carvalho de Melo; o presidente da SAF do Atlético, Bruno Muzzi; o presidente do Sinduscon, Raphael Lafetá; a advogada Clarissa Nepomuceno; além de grandes ícones do futebol brasileiro, como Cafu e Dunga; o ídolo da torcida atleticana, Reinaldo; o ex-CEO do Instituto Galo e executivo do Banco Master Thiago Camargo; os membros da direção do IG, Walter Froes, Henrique Muzzi e Guilhermina Miranda; e representantes do Instituto Neymar, Instituto Vini Júnior e Instituto Paulinho.





Rubens Menin foi um dos palestrantes do 1º Congresso Internacional de Futebol &ESG (FUTCON) Josue PK

O FUTCON reuniu grandes nomes do futebol, do setor produtivo e do terceiro setor, com destaque para entidades sociais ligadas a atletas e clubes esportivos nacionais e internacionais. O congresso teve como foco fomentar programas de responsabilidade social, discutir políticas de impacto no futebol e em outros esportes, promover governança ambiental e social no contexto esportivo e empresarial, além de facilitar a troca de experiências e boas práticas entre clubes e organizações de diferentes países.

Sindiextra reforça o time

O Sindiextra-MG, entidade representativa da indústria de extração mineral de Minas Gerais, anunciou a contratação do economista Walter Batista Alvarenga para atuar como responsável pelas relações institucionais junto aos Poderes Legislativo e Executivo em Brasília. Sob a presidência de Fernando Coura (presidente do Conselho) e Luís Márcio Viana (presidente-executivo), o Sindiextra busca com a chegada de Alvarenga fortalecer suas ações institucionais e a interlocução com órgãos do governo.

Alvarenga é pós-graduado em planejamento do setor público pelo Cendec e possui uma longa carreira no setor público. Técnico aposentado em planejamento e pesquisa pelo Ipea, ele ocupou ao longo de 35 anos importantes cargos no governo federal, como chefe de gabinete em ministérios e diretor de autarquias. Durante a gestão de Fernando Coura no Ibram, atuou como consultor legislativo, diretor de relações institucionais e chegou a presidir o Ibram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Vale anuncia Rogério Nogueira como VP de Soluções de Minério de Ferro

Ontem a Vale informou que Rogério Nogueira, então diretor de Desenvolvimento de Produtos e Negócios da companhia, foi nomeado interinamente como vice-presidente-executivo de Soluções de Minério de Ferro de hoje (9/10) até 31/12/2024, no lugar até então ocupado por Marcello Spinelli.