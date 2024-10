São Paulo – Ganhadores de prêmios como Mega-Sena, Quina e outras loterias oficiais da Caixa deixaram de sacar R$ 291 milhões de janeiro a agosto deste ano. Os prêmios de loterias têm que ser sacados ou transferidos pelo ganhador em até 90 dias. Depois desse prazo, o valor é repassado integralmente ao Fies (Fundo de Financiamento ao Ensino Superior), conforme a Lei 13.756/18. Considerando os valores perdidos por sortudos desavisados neste ano, fevereiro foi o mês com o menor repasse ao programa de crédito estudantil, com R$ 27,2 milhões, e agosto esteve na outra ponta, com o maior valor deixado para trás, de R 39,5 milhões.

O banco não tem consulta detalhada com o valor perdido por apostador ou por modalidade de loteria. O prêmio pode ser resgatado em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa. Caso o valor bruto (antes do desconto do Imposto de Renda) seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser feito somente nas agências da Caixa e é necessário apresentar comprovante de identidade original com o número do CPF e recibo de aposta original e premiado.

Segundo a Caixa, quase metade do total arrecadado com os jogos das loterias, incluindo o percentual destinado para o Imposto de Renda, é repassado para investimento em áreas como saúde, educação, segurança e esportes. Quem ganha na loteria recolhe 30% de Imposto de Renda sobre o valor bruto, descontado já na fonte (o prêmio anunciado é o montante líquido de tributos). O valor recebido deve ser declarado pelo contribuinte.

A Lei 13.756/2018 estabelece que cabe exclusivamente ao apostador solicitar o recebimento dos prêmios de loteria em até 90 dias após o sorteio. Segundo a Caixa, valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em agência do banco. Prêmios de apostas realizadas no portal de loterias ou no aplicativo cujo valor líquido, já descontados os impostos, seja de até R 1.581,44 (e bruto de R 2.259,20), poderão ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou lotérica.