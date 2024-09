Aumenta a consciência coletiva em torno da relevância da mineração e dos minérios que produz para o Brasil e o mundo terem condições de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, em que se privilegiam as fontes de energia renovável.

Essa foi a conclusão após os discursos de autoridades federais, estaduais e dirigentes do setor mineral durante a solenidade de abertura da Exposibram 2024, na noite dessa segunda-feira (9/9), para um auditório superlotado no Expominas-BH, em Belo Horizonte.

“A mineração é parte da história e sem ela não haveria a civilização que hoje conhecemos. Somos os artífices do futuro. Os minerais críticos e estratégicos são decisivos para a transição energética e não haverá saída para a humanidade, em razão do agravamento da emergência climática, sem considerarmos o crescimento da oferta desses minerais”, afirmou Raul Jungmann, diretor-presidente do Ibram, entidade organizadora do evento. Os minérios são essenciais para o desenvolvimento de tecnologia e equipamentos para combater os efeitos da mudança do clima.

Ana Sanches, CEO da Anglo American no Brasil e presidente do Conselho Diretor do Ibram, disse que o “futuro do país depende da mineração. Ela e a transição energética andam de mãos dadas”. Sanches ressaltou que o setor mineral brasileiro está em fase de transformação para se tornar ainda mais sustentável, responsável e seguro e que é fundamental que as pessoas tenham esta percepção para que possam reconhecer as contribuições da indústria da mineração às suas vidas.





O presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin), deputado federal Zé Silva, lembrou que o “setor mineral saiu da retranca e agora passa a fazer parte das prioridades das discussões no Congresso Nacional” com apoio da FPMin. Ele mencionou pautas positivas para o setor, como o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados voltado a criar uma política nacional de estímulo à produção de minerais críticos e estratégicos para a transição energética.

Alexandre D’Ambrosio, vice-presidente executivo da Vale, falou em nome dos patrocinadores da Exposibram 2024: “todos sabemos que a mineração tem um papel essencial na construção de um futuro mais sustentável e um mundo melhor. Fico feliz de ver que o setor vem transformando sua forma de operar e não apenas seu desempenho de produção de forma mais segura, eficiente, mas, também, para gerar cada vez mais valor para a sociedade, para as comunidades, para os empregados e fornecedores. Temos obrigação de deixar legado positivo nos locais onde operamos”.

Durante a Exposibram 2024, destaque para o lançamento do Volume V da Coleção Mineração e Desenvolvimento Sustentável, com foco em Práticas Transversais no Direito da Mineração, pelo escritório Cescon Barrieu.





“É parte da essência de Minas Gerais. Uma mineração que precisa ser sempre responsável e sustentável, mas que jamais deve ser combatida por representar algum tipo de mal (…). A mineração a gente percebe também para soluções para um meio ambiente mais equilibrado, ou será que alguém falaria em transição energética se não se falasse dos minerais críticos e estratégicos para que a transição se transforme em realidade? (…) ”







vice-governador de Minas Gerais, que representou o governador do estado, Romeu Zema, na abertura da Exposibram 2024 Mateus Simões, vice-governador de Minas, que representou o governador Romeu Zema na Exposibram 2024