Na última segunda feira (26/8) a CSN Mineração, por meio de comunicado, informou sobre a renúncia de Victoria Steinbruch ao conselho de administração da empresa e de sua substituição pelo executivo Enéas Garcia Diniz. Desde o dia 13/8, Enéas deixou de ser diretor-superintendente da CSN Mineração e passou a fazer parte da diretoria-executiva da CSN, no cargo de diretor sem designação específica.



Cidadão honorário de BH

Em sessão oficial realizada na última quinta feira (22/08), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o presidente e chairman da Atlas Lithium, Marc Fogassa (foto), recebeu o título de cidadania da capital mineira, por iniciativa do vereador Preto.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, representantes do setor privado, e colaboradores da empresa, entre os quais, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio; o presidente do Sindiextra MG, Luís Márcio Vianna; e o promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Christiano Gonzaga.







Grafite na Bahia







A URB Mining, empresa mineira presidida por Wilson Resende e dirigida por Marcelo Resende, é gestora do Projeto Grafite, composto por 21 alvarás de pesquisa, em área que abrange 16.537 hectares entre os municípios de Prado e Itamaraju, no Sul da Bahia.

Relevantes investimentos foram direcionados ao projeto, desde seu marco inicial em 2017, que começou com os trabalhos de pesquisa, e desde então avanços significativos foram obtidos, no que se refere ao conhecimento geológico, ambiental e social na área de empreendimento. No que tangem os dados geológicos, atualmente, as informações levantadas estão em processo de validação para certificação e declaração de recursos em reservas minerais no padrão JORC, com previsão de término em outubro de 2024.

No início de agosto foi realizada reunião de consolidação das informações na sede do CTNano/UFMG, laboratório especializado vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, que está assessorando o projeto. Na ocasião foram apresentados os resultados das análises estruturais e morfológicas dos concentrados de grafite obtidos a partir de minério da Mina da Urb Mining.

Esses concentrados serão testados na produção de grafeno, para identificação da melhor alternativa em função de aplicações futuras. Os resultados foram considerados excelentes; e, além de Wilson e Marcelo, participaram o geólogo Hugo Gomes; a professora e coordenadora da unidade Embrapii, Glaura Goulart; e as engenheiras Luciana Cambraia e Ana Clara Soutelo.









DIRETOR DA MRV ELEITO PRESIDENTE DO SINDUSCON-MG







foi eleito o novo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas (Sinduscon-MG) em eleição realizada ontem. Ele assume o mandato para o triênio entre 2024 e 2027. Lafetá encabeça a chapa que tem como vice-presidente Bruno Magalhães, representante da Terrazzas Construções. Raphael Lafetá, engenheiro e diretor da MRV,em eleição realizada ontem. Ele assume o mandato para o triênio entre 2024 e 2027. Lafetá encabeça a chapa que tem como vice-presidente Bruno Magalhães, representante da Terrazzas Construções.

O grupo vencedor conseguiu 121 votos, quase o dobro dos 63 conquistados por seus opositores, liderados pelo empresário Teodomiro Diniz. A eleição marca uma mudança nos rumos do sindicato patronal, que estava sob gestão de Renato Michel no último mandato, após ter passado pela gerência do Sinduscon na vice-presidência.

O antigo presidente apoiou a malograda incursão de Diniz ao posto de liderança. Diretor de Relações Institucionais da MRV Engenharia, Lafetá é associado ao fundador e presidente da construtora, Rubens Menin. O empresário é também acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético Mineiro, fundador do banco Inter e proprietário de empresas do ramo da comunicação na capital mineira.

Fundado em 1936, o Sinduscon-MG é o mais importante sindicato patronal do setor da construção civil em Minas Gerais. Atualmente, a entidade abrange cerca de 500 dos 853 municípios do estado e representa mais de 12 mil empresas no ramo.