Ontem Shaun Usmar foi anunciado como novo presidente da Vale Base Metals (VBM), e presidirá a Companhia a partir do quarto trimestre deste ano. Usmar ficará em Toronto e pesou para sua escolha sua experiência de mais de 30 anos como executivo internacional do setor mineral.Em abril, a Vale anunciou que concluiu a venda de 10% da VBM, para a Manara Minerals, Joint Venture entre a Saudi Arabian Mining Company e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, em transação de US$ 2,5 bilhões.



O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou a Justiça ontem para pedir a suspensão da greve nacional de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão também vai cortar o ponto dos grevistas, descontando do salário os dias de paralisação. O Executivo decidiu endurecer a postura nas negociações diante do risco de o movimento comprometer as ações de revisão de gastos, cruciais para fechar as contas do Orçamento de 2024 e 2025, e anular os esforços de redução da fila de espera de segurados.

O diagnóstico de que o movimento cresceu nos últimos dias acendeu uma luz amarela dentro do governo. Representantes da categoria, por sua vez, reivindicam o cumprimento de acordos anteriores e melhorias salariais. “A greve é para causar impacto, mesmo. Pressionar o governo a atender o mais rápido possível a reivindicação dos servidores”, diz a diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), Viviane Peres.

Segundo a entidade, mais de 400 agências do INSS, situadas em 23 estados e no Distrito Federal, estão fechadas ou funcionando de modo parcial. Servidores em regime de teletrabalho também aderiram ao movimento. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo (SINSSP-BR), que atua na greve em âmbito nacional, estima que cerca de 40% das tarefas dos servidores em teletrabalho foram afetadas pela paralisação.