A CSN Mineração anunciou a destinação de R$ 15 bilhões em investimentos, que á a capacidade de fomentar o desenvolvimento regional, com geração de emprego e foco em sustentabilidade. Parte importante desses recursos será destinada à construção de inovadora Planta de Itabiritos P15, que permitirá o beneficiamento de minério já extraído e atualmente estocado, além da implantação de novas plantas que permitirão o reaproveitamento dos rejeitos existentes nas barragens, acelerando o processo de descaracterização das estruturas.

A busca por novas tecnologias e a responsabilidade socioambiental contribuem de forma extremamente positiva no aumento da vida útil da mina, pois permite a transformação de rejeitos em produtos de qualidade.

A construção da P15 irá gerar 4 mil novos empregos durante suas obras e mil outros empregos fixos após sua implantação, gararantindo a manutenção dos postos de trabalho atualmente existentes.

Com iniciativas como esss, a CSN Mineração se posiciona como uma das empresas líderes mundiais em produção de “Minério Verde”, tendo em vista que o produto final de altíssima qualidade é fundamental para as novas rotas de produção de aço com baixa emissão de carbono, o que vem em linha com a demanda global de descarbonização da indústria siderúrgica, ocasionando a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.





Redução de nível de emergência de barragem em Barão de Cocais

Minas Gerais vem desenvolvendo um esforço contínuo para promover a segurança de barragens do estado e reduzir os riscos associados a essas estruturas. Por meio de ações de controle e monitoramento, o Governo de Minas e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acompanham a situação das 260 barragens de mineração e indústria cadastradas atualmente no estado e a evolução dos procedimentos para garantir a segurança das estruturas, por meio de instrumentos de gestão, controle e transparência precursores no país.

Em , foi confirmada a redução do nível de emergência da Barragem Sul Superior, da Vale, localizada na Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, que passou do Nível 3 para o Nível 2. A barragem estava em nível máximo de emergência desde 2019, o que indicava risco iminente para a comunidade local e o meio ambiente. De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), órgão estadual que coordena a Política Estadual de Segurança de Barragens, essa evolução foi possível devido à ampliação do conhecimento sobre as condições de estabilidade e o avanço das obras de descaracterização da estrutura. As investigações geológico-geotécnicas na barragem, bem como a intensificação dos trabalhos de incremento da instrumentação, possibilitam o aumento no conhecimento da estrutura e melhor acurácia das análises de estabilidade.

A Feam, em parceria com o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoma-MPMG), vem acompanhando de perto esse processo junto ao empreendedor. Em sessão técnica realizada em , a Vale reportou os avanços obtidos com estudos mais aprimorados, que apresentavam uma realidade mais fidedigna dos fatores de segurança da estrutura. Com o avanço dos estudos e uma modelagem tridimensional, que comporta melhor as singularidades da estrutura, estimou-se um ganho de segurança, em relação ao modelo bidimensional usado anteriormente, de cerca de 23%.

A redução de nível de emergência da barragem foi confirmada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), e comunicada aos órgãos competentes, conforme as diretrizes estabelecidas no Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) da estrutura e na legislação vigente, incluindo a Feam e o MPMG.

Para o coordenador do Caoma-MPMG, o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, “A redução de nível dessa barragem simboliza que nosso sistema é muito mais seguro e que nosso avanço é contínuo para a garantia da segurança dos mineiros”.





“O Estado estabeleceu fluxos específicos de gestão, baseados em fiscalização e nas diretrizes de resoluções conjuntas publicadas por todos os órgãos do Sisema, que fomentam um maior conhecimento técnico da estrutura, por parte do empreendedor, que é o responsável primário pela segurança. Como resultado dessa força motriz, estudos recentes demonstraram uma melhoria nos parâmetros de segurança da estrutura, que proporcionaram a referida redução de nível”







Marília Melo, Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



Exposibram 2024



Um dos maiores eventos de mineração da América Latina, Expsibram 2024 – Mineração do Brasil | Expo & Congresso, contará com mais de 500 estandes e cinco palcos simultâneos para apresentar tendências do setor mineral. A perspectiva é receber mais de 70 mil pessoas durante os quatro dias de evento, 2 mil congressistas em cerca de 15 mil m2, onde serão montados mais de 500 estandes, de diversos países, além do Brasil, como Itália, Estados Unidos, China, Canadá, Alemanha, Chile, Irlanda, Holanda, Inglaterra e Peru. A Exposibram 2024 ocorrerá de 9 a , em Belo Horizonte.

O Congresso Brasileiro de Mineração, que integra a programação do evento, abrirá espaço nobre para apresentações e debates de alto nível sobre a indústria da mineração. Conforme o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, a ampla abrangência de temas é muito rica. “Teremos a oportunidade de cobrir um leque expressivo de temas. Isso contribui para a criação de um evento mais dinâmico, com maiores oportunidades para empresários do setor, estudiosos e outros públicos”, diz.

Dentre os vários temas, alguns são destaques, como o importante papel da oferta de minerais para a transição energética e a tributação do setor. Outros assuntos também compõem a pauta, como formas de financiamento de projetos minerais, agenda econômica, perspectivas de mercado, riscos tributários e fiscais, riscos políticos e outros assuntos sensíveis ao setor. O Ibram foi presidido pelo mineiro José Fernando Coura, que é atualmente vice-presidente da Fiemg e presidente do Conselho do Sindiextra. Atualmente, a presidência do Conselho Diretor do Ibram está a cargo da também mineira Ana Sanches, CEO da Anglo American.

70 mil é a quantidade de participantes esperada para integrar a Exposibram 2024, que acontecerá em BH de 9 a . Essa edição contará com 2 mil congressistas e mais de 400 fornecedores inscritos nas Rodadas de Negócios



- crédito da foto: