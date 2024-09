Evento do Link Up debate transição energética

Por Gabriel Guimarães e Eduardo Couto

Evento promovido na última segunda feira em BH pelo Instituto Link Up, que é capitaneado pelas sócias Isabella Gonzaga e Mariane Cardoso, reuniu lideranças e autoridades para debater o cenário brasileiro de transição energética. Questões atinentes à regulação do setor de energia, as potencialidades de Minas e do Brasil no cenário de mudança de matriz, bem como mecanismos de investimentos para viabilização de empreendimentos fizeram parte do tema central. Também foram abordadas as reservas minerárias presentes em MG, com vocação para a transição energética.

O evento contou com a participação de profissionais e escritórios de advocacia com vasta atuação no setor mineral e energético, tais quais: Cristiana Nepomuceno (Nepomuceno Soares), Gustavo Barra (Tabocas Participações e Empreendimentos), Leandro Henriques (AAH Sociedade de Advogados), Leonardo Alves Corrêa e Leonardo Wykrota (VLF Advogados), João Marcos Camargo e Leonardo Guimarães (GVM Advogados) e Diogo Machado (Opss Bank). Dentre outras autoridades presentes, também participaram o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Durval Ângelo, e o promotor do Ministério Público de Minas Gerais Christiano Gonzaga.

O Link Up vem se consolidando como um importante meio de conexão e canal de fortalecimento de debates de temas de relevância, fazendo a junção de pessoas, empresas e autoridades do poder público na busca de soluções, tendo por base a ampliação do diálogo. Está prevista para este ano a realização de um evento com enfoque no setor mineral.

Mineração Morro do Ipê avança com descaracterização de barragem

Cumprindo as obrigações previstas na Lei 23.291/2019, que instituiu a política estadual de segurança de barragens, determinando a descaracterização das barragens de contenção de rejeitos construídas pelo método a montante, a Mineração Morro do Ipê (MMI) iniciou o processo de descaracterização da Barragem B2 Mina Tico-Tico. A medida confirma os objetivos de garantir a segurança das comunidades e do meio ambiente como pilar da companhia.