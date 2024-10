"Vamos ajudar a Vale a descarbonizar sua mineração e vamos fazer uma parceria para as duas empresas se ajudarem"

Magda Chambriard, presidente da Petrobras

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil pela Vale. O acordo, publicado no Diário Oficial da União, inclui uma parceria entre as duas empresas para explorar o projeto Serra da Serpentina, em Minas Gerais, cujos direitos minerários são contíguos ao complexo Minas-Rio, operado pela Anglo American.

Além da compra de ações, a Vale adquirirá 15% do saldo em aberto de dívidas intercompany, tornando-se credora de parte das dívidas da Anglo American Brasil, e aportará recursos e ativos no projeto, ainda em fase greenfield. O investimento inclui um desembolso adicional de US$ 157,5 milhões, sujeito a ajustes. A operação abre a possibilidade de expandir o sistema logístico de escoamento de minério de ferro da região, caso o mineroduto Minas-Rio atinja sua capacidade máxima. As negociações entre Vale e Anglo American tiveram início em dezembro de 2021. Com informações de Notícias de Mineração.

US$ 6,7 bilhões foram o valor pago pela Rio Tinto pela Arcadium, um acordo que a posiciona entre as maiores mineradoras de lítio do mundo, garantindo acesso a minas e clientes estratégicos como Tesla e BMW, aproveitando a queda dos preços do lítio

Lançamento do Livro “O Ministério Público na Constituição e no Código de Processo Civil” com reflexões para o setor mineral

Em , às 17h, será lançado o livro “O Ministério Público na Constituição e no Código de Processo Civil”, de autoria de Jairo Cruz Moreira, membro do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Compor (Centro de Mediação e Composição de Conflitos do Ministério Público de Minas Gerais). O evento será realizado no restaurante Pobre Juan, no Shopping Diamond Mall, em Belo Horizonte.

A obra apresenta uma análise abrangente sobre o papel do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com enfoque especial na sua atuação no processo civil. Jairo Cruz Moreira também destaca a relevância dos métodos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e conciliação, que têm ganhado cada vez mais espaço no cenário jurídico brasileiro.

A criação do Compor, idealizada pelo procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares, foi uma iniciativa de vanguarda que trouxe uma nova abordagem para a resolução de disputas. Um exemplo notável é o setor mineral, que tem utilizado amplamente a mediação para resolver grande parte de seus litígios de forma ágil e eficiente, evitando longas disputas judiciais e facilitando a solução de questões complexas relacionadas à exploração de recursos naturais.

O lançamento do livro será uma excelente oportunidade para discutir a evolução do papel do Ministério Público na resolução de conflitos e a importância do Compor como um modelo inovador e bem-sucedido, com resultados expressivos em setores como o da mineração.

Microsoft alerta para recrutamento de cibercriminosos por Rússia, China e Coreia do Norte





Alta nas importações de minério de ferro pela China impulsionada por preços em queda

As importações de minério de ferro pela China tiveram um aumento de 2,7% em setembro, totalizando 104,13 milhões de toneladas – o maior volume desde janeiro. Esse crescimento foi impulsionado pelos preços mais baixos do minério e pela expectativa de aumento da demanda com a alta temporada de construção.

O volume superou as previsões dos analistas, que apontavam para um impacto maior causado por fatores como o tufão e menos remessas de mineradoras de alto custo. O preço médio do minério em agosto e setembro ficou abaixo de 100 dólares por tonelada, o que estimulou as usinas chinesas a aumentar suas encomendas do exterior.

Até o terceiro trimestre de 2024, as importações acumuladas de minério de ferro pela China somaram 918,87 milhões de toneladas, representando um crescimento de 4,9% em comparação ao ano anterior.

STF proíbe pagamento de honorários a advogados estrangeiros em ação sobre Mariana



Às vésperas do julgamento bilionário contra as mineradoras Vale e BHP, o ministro Flávio Dino, do STF, acatou pedido do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e proibiu os municípios afetados pela tragédia de Mariana (MG) de pagarem honorários a escritórios estrangeiros. A ação coletiva, movida pelo escritório inglês Pogust Goodhead, busca indenizações de US$ 44 bilhões (R$ 230 bilhões) em nome de 46 municípios e 620 mil pessoas.

O julgamento, que ocorre na Inglaterra a partir de 21 de outubro, deve durar 12 semanas. Até , sete anos após o rompimento da barragem do Fundão, nenhum responsável foi condenado pela Justiça. A Fundação Renova, criada para lidar com os impactos do desastre, já desembolsou R$ 34,7 bilhões, mas o valor das indenizações exigidas supera essa quantia.