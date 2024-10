O Sistema Minas-Rio, da Anglo American, comemora uma década de operações, desde seu primeiro embarque de minério de ferro no Porto do Açu, em 2014. Nesse período, o projeto alcançou mais de mil embarques e consolidou-se como um dos maiores do mundo, com capacidade de produção de 26,5 milhões de toneladas por ano. O empreendimento gera cerca de 12 mil empregos e movimenta bilhões em investimentos, com destaque para o mineroduto de 529 km que conecta Minas Gerais ao Rio de Janeiro.

Além do impacto econômico, o Minas-Rio se destaca por suas ações de sustentabilidade, utilizando 100% de energia renovável e preservando mais de 32 mil hectares de áreas verdes. A Anglo American investe em melhorias socioambientais nas comunidades anfitriãs e, recentemente, o projeto foi reconhecido pelo padrão IRMA de mineração responsável, um marco inédito para operações de minério de ferro no mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notíciasrelevantes para o seu dia

Royalties de mineração distribuídos a municípios afetados

A Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu R$ 47.646.546,14 aos municípios não produtores de minérios, afetados pela presença de ferrovias, portos e dutovias. O valor é referente aos recolhimentos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) ocorridos em setembro de 2024. Açailândia (MA) é o município afetado que mais recebe recursos da Cfem: R$ 2,9 milhões, que representa 6,09% do total. A localidade é seguida por São Luís (MA), que ganha R$ 2,89 milhões, e Marabá (PA), que recebe pouco mais de R$ 2,74 milhões.

O valor distribuído poderá ser complementado após a simulação dos cálculos das parcelas que serão devidas aos municípios produtores que podem receber como afetados, além do recálculo dos índices de distribuição, conforme previsto no Anexo I da Resolução ANM nº 143/2023. Após essa segunda distribuição, será a vez de a ANM calcular os valores remanescentes que serão destinados a municípios limítrofes aos produtores de minérios. A distribuição da Cfem aos afetados por estruturas de mineração somente ocorrerá após a divulgação da lista final dos beneficiários.

ANM homologa resultado da 8ª

Rodada de Disponibilidade de Áreas

Das 5 mil áreas disponibilizadas, 3.942 áreas (79%) foram conquistadas ou arrematadas, sendo 686 áreas (14%) na fase de oferta pública e 3.256 áreas (65%) na fase de leilão. Além disso, 1.004 áreas (20%) se tornaram livres para novos requerimentos, podendo ser requeridas sob quaisquer regimes de aproveitamento mineral previstos na legislação. Essas áreas não receberam manifestação de interesse na fase de oferta pública (496 áreas) ou não receberam propostas financeiras na fase de leilão (508 áreas).

O total esperado de arrecadação, somando todos os lances válidos realizados pelos participantes contemplados, é de R$ 558.257.925,56.





A diversidade de participantes contemplados também foi um ponto positivo. Dos 2.907 participantes da oferta pública ou leilão, 374 foram contemplados na fase de oferta pública e 1.240 foram contemplados na fase de leilão.

Jaguar Mining testa novo depósito

A Jaguar Mining realizou um teste industrial no depósito de Faina, em Conceição do Pará (MG), e os resultados foram animadores. A empresa conseguiu confirmar a viabilidade da lixiviação direta para extração de ouro, mesmo com a resistência do minério local aos métodos convencionais. Os testes, feitos na planta metalúrgica do complexo de Turmalina, replicaram em escala industrial os resultados positivos obtidos em laboratório. A gerente-geral do complexo, Roberta Cristina Oliveira, afirmou que mais testes serão feitos ao longo de 2024 para otimizar o processo e melhorar a recuperação do ouro, à medida que o desenvolvimento do novo corpo minerário avança.

B3 e Bolsa de Toronto fazem acordo

A B3, Bolsa de Valores do Brasil, firmou uma parceria estratégica com as bolsas de Toronto (TSX) e TSX Venture Exchange (TSXV), focada em impulsionar o setor de mineração no Brasil. O acordo prevê facilitar a dupla listagem de empresas de pesquisa mineral brasileiras, aproveitando a expertise canadense no setor. A iniciativa visa atrair mais investidores e ampliar o financiamento de projetos minerários, promovendo um ambiente de cooperação entre os mercados de capitais do Brasil e do Canadá. A celebração do acordo foi marcada por uma cerimônia de abertura simbólica do pregão em São Paulo, ontem, 22/10.

"Cerca de 40% [dos R$ 100 bilhões a serem pagos pelas mineradoras] é destinado às pessoas, 25% ao meio ambiente. É muito significativo o que está sendo construído à frente daquilo que nós recebemos em janeiro de 2023" Divulgação





Jorge Messias

Ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), sobre a repactuação do acordo de Mariana

R$ 170 bilhões

é o valor aproximado das negociações para a repactuação do acordo referente à tragédia de Mariana, que serão destinados à recuperação das áreas afetadas, indenizações e programas compensatórios, em vias de ser assinado