Amparada pela Nova Lei do Gás (Lei 14.134/2021), a Vale celebrou contratos com a Origem Energia e Eneva, com o foco no atendimento a oito unidades de fabricação de pelotas e briquetes de minério de ferro em Tubarão, no Espírito Santo, por meio da aquisição de gás natural no mercado livre. O Espírito Santo é responsável por cerca de 60% do consumo de gás natural da empresa.



Referidos contratos entrarão em vigor em janeiro de 2025, e a Vale disporá de 900 mil metros cúbicos por dia de gás natural, contratados pelo mercado livre de energia, volume extremamente representativo, tendo em vista que seu consumo médio é de 1 milhão de metros cúbicos/dia de gás natural.



A empresa também está negociando um contrato para atendimento de uma unidade em Minas Gerais com o mesmo formato. A Eneva dispõe ainda de volume relevante de gás natural que poderá ser negociado no mercado livre de energia e grande parte do volume a ser fornecido à Vale terá origem em Sergipe.

Entre os dias 29 e 31 de outubro de 2024, durante a 8ª edição da Future Investment Initiative (FII8) em Riade, representantes brasileiros dos setores de energia e mineração reforçaram o compromisso do país com a transição energética e o desenvolvimento sustentável. Lideranças como Gustavo Pimenta, CEO da Vale, e Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium, discutiram o papel do Brasil na produção de minerais essenciais para energias renováveis e indústrias limpas. A Vale anunciou um plano de investimento de US$ 30 bilhões na próxima década em tecnologias de redução de emissões, enquanto a Sigma Lithium promove a produção de lítio com zero emissão de carbono. O evento ressaltou ainda a importância da rastreabilidade e das práticas éticas em toda a cadeia produtiva, consolidando o Brasil como um líder em mineração sustentável.

KOREA-BRAZIL MINING COOPERATION SEMINAR

Korea-Brazil Moning Cooperation Seminar, que acontece hoje, no hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, reúne lideranças dos setores mineral e de investimentos do Brasil e da Coreia para discutir parcerias estratégicas. O evento conta com a presença de Anderson Barreto, diretor do Departamento de Política Mineral e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, que abordará as políticas de minerais críticos e as oportunidades de colaboração no Brasil; além de representantes da Agência Nacional de Mineração (ANM), como o diretor Caio Seabra, que discutirá o ambiente de investimento e regulamentação no setor.

Outros participantes incluem Young-hoo Park, da Komir, que apresentará a cooperação internacional da Coreia com o Brasil; e Gustavo Almeida, da Vale Base Metals, que discutirá projetos brasileiros e casos de colaboração conjunta. O seminário explora temas como o potencial de minerais críticos e estratégicos, oportunidades de investimento e práticas sustentáveis no setor, promovendo um diálogo sobre o desenvolvimento sustentável da mineração e fortalecendo a cooperação entre os dois países. Também presente no evento a BRE - Brazilian Rare Earths, por meio de seu diretor de Desenvolvimento, Tiago Oliveira Abreu.

EXPOMINÉRIO EM CUIABÁ DEBATE MINERAÇÃO E NEGÓCIOS

Entre os dias 7 e 9 de novembro, ocorreu em Cuiabá (MT) a segunda edição da Expominério, um evento que abordou diversos temas relevantes para o setor de mineração, sob a coordenação da Dra. Pâmela Alegria. Um dos destaques foi o painel sobre Servidões Minerárias, que contou com a participação dos advogados Guilherme Simões (Nexa) e Fábio Figueiredo, ambos membros da Comissão Especial de Direito Minerário da OAB Federal, juntamente com a advogada Gabriela Salazar e Anderson Resende, diretor de Operações da Keystone.

“Estamos criando um ambiente de conciliação entre produção e sustentabilidade, atividades que gerem emprego, renda e desenvolvimento para o nosso país”



Helder Barbalho

Governador do Pará, na COP 29, em Baku, no Azerbaijão

R$ 460.326.310,19



foi o total de Cfem (Compensação Financeira pela Exploração Mineral) distribuída aos estados e municípios produtores minerais, na última sexta-feira. Esse valor é relacionado à distribuição regular de novembro da cota-parte. Desse montante, Minas Gerais (2° colocado) ficou com R$ 38.952.714,95

