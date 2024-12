Paulo de Tarso defende diálogo e eficiência ao tomar posse como procurador

Na última segunda-feira, Paulo de Tarso Morais Filho tomou posse como procurador-geral de Justiça de Minas Gerais para o biênio 2024-2026. A cerimônia, realizada em Belo Horizonte, foi prestigiada por cerca de 570 pessoas, entre autoridades, representantes do setor produtivo – com destaque para o setor mineral – e membros do Ministério Público (MP).

Compuseram a mesa do evento figuras de destaque, como o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, a presidente da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP), Larissa Amaral, e o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Aro, que ressaltaram a importância do Ministério Público e o compromisso da nova gestão.





Durante a solenidade, foi destacado que Paulo de Tarso Morais Filho é o primeiro promotor de Justiça a ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça, um marco significativo para a história do MPMG. Sua trajetória profissional é marcada por uma atuação firme e dedicada, com passagens por diversas comarcas mineiras e, recentemente, como chefe de gabinete do então procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior. Sob a liderança de Jarbas, o MPMG viveu um período de fortalecimento institucional, modernização e aprofundamento do diálogo com a sociedade, legando importantes avanços que agora servirão de base para a nova gestão.Em seu discurso, Paulo de Tarso enfatizou a necessidade de privilegiar formas de resolução de conflitos por meio de acordos, buscando eficiência, diálogo e pacificação social como instrumentos fundamentais para atender às demandas da sociedade mineira.

O evento foi uma celebração da democracia e da missão constitucional do Ministério Público, reforçando seu papel essencial na promoção da justiça e na mediação dos desafios enfrentados por Minas Gerais.

Samarco investe e dobra sua capacidade instalada

A Samarco anunciou a ampliação de sua capacidade instalada, alcançando 15 milhões de toneladas anuais de produção de pelotas e finos de minério. O avanço foi marcado pela reativação do Concentrador 2 e pela inauguração de uma nova planta de filtragem de rejeitos no Complexo de Germano, em Minas Gerais.

A iniciativa representa um marco no processo de retomada gradual das operações, iniciado em 2020, após cinco anos de paralisação decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em 2015. O investimento de R$ 1,6 bilhão permitiu também melhorias no Complexo de Ubu, no Espírito Santo, com a atualização tecnológica das usinas de pelotização.

A Samarco destacou que os aportes seguem um planejamento pautado pela segurança e sustentabilidade, com foco no aumento da eficiência operacional e na redução da geração de rejeitos. Segundo o presidente da companhia, Rodrigo Vilela, a ampliação reposiciona a empresa entre os principais players globais do mercado transoceânico de pelotas de minério de ferro. Com o projeto atual, a Samarco dobrou sua capacidade inicial de retomada, com a perspectiva de alcançar 100% da capacidade instalada até 2028.

Para isso, estão previstas a reativação do Concentrador 1, a modernização das usinas de pelotização 1 e 2 em Ubu, e a construção de uma nova planta de filtragem em Minas Gerais. A companhia mobilizou cerca de 3 mil trabalhadores para as operações, priorizando grupos minorizados e as comunidades locais. A Samarco enfatizou que as novas plantas utilizam tecnologia de filtragem a seco para maior segurança operacional e reutilização da água extraída. “Chegamos a essa etapa com indicadores de segurança alinhados a padrões internacionais, com avanços em inovação e sustentabilidade”, afirmou Reuber Koury, diretor técnico e de projetos. (Com informações de Notícias de Mineração Brasil)