Cedro assina contrato de concessão do Porto do Meio

A Cedro Participações, liderada pelo empresário Lucas Kallas, assinou contrato de concessão para construir um terminal de granéis sólidos no Porto de Itaguaí (RJ), com investimentos previstos de R$ 3,6 bilhões. O projeto, batizado de "Porto do Meio", terá capacidade anual para movimentar 20 milhões de toneladas em uma área de 350 mil metros quadrados.

Durante solenidade com o presidente Lula, Kallas destacou que o investimento aumentará a competitividade da mineração brasileira no cenário global. O presidente Lula elogiou a iniciativa, destacando a importância do investimento e o compromisso de Kallas com o desenvolvimento sustentável e econômico do país.

Já o ministro Silvio Costa Filho destacou a relevância econômica da iniciativa: “Esse é o maior leilão da história portuária do Brasil. O investimento inicial de R$ 3,6 bilhões reforça a capacidade do país em atrair grandes negócios e gerar empregos no setor portuário.”

As obras começam em 2027, com operação prevista para 2029, gerando 2,8 mil empregos durante a construção e igual número após entrar em operação. A Cedro Participações será a primeira mineradora brasileira de capital fechado a possuir acesso próprio ao mar.

“Eu queria agradecer ao empresário Lucas, que resolveu investir aqui. Quando ele foi ao meu gabinete falar sobre mineração, percebi que estava diante de um empresário sério, que ama o Brasil e torce pelo seu crescimento”

Mosaic se torna autoprodutora de energia limpa

A Mosaic antecipou o início de seu contrato com a Casa dos Ventos para o fornecimento de 30 MWm de energia eólica pelos próximos 14 anos. Originalmente previsto para 2026, o abastecimento começou ainda em 2024, permitindo à Mosaic se tornar autoprodutora de energia limpa. A iniciativa atenderá 30% das necessidades energéticas contratadas pela empresa entre 2024 e 2039. Com a nova parceria, a Mosaic suprirá parte da demanda mensal das suas unidades industriais com energia limpa, cobrindo 30% das suas necessidades no período. Segundo cálculos da Casa dos Ventos, isso equivale à redução das emissões atmosféricas de mais de 15 mil veículos, representando uma diminuição de 30% das emissões totais da Mosaic. A empresa ressalta que a antecipação da operação reforça seu compromisso com a descarbonização, ao reduzir tanto emissões diretas das atividades produtivas quanto indiretas, associadas ao consumo de eletricidade. Com isso, a Mosaic se consolida como autoprodutora de energia limpa, avançando em sua meta de neutralizar emissões em suas operações. (Com informações de Notícias de Mineração).



Samarco e Eneva assinam acordo

de fornecimento de gás natural

A Samarco assinou contrato com a Eneva para fornecimento de gás natural no mercado livre para o Complexo de Ubu (ES). Com duração de três anos, o acordo prevê fornecimento escalonado até 2027 e elevará para 75% o consumo de gás da mineradora no mercado livre, ante 10% anteriores. A medida ocorre enquanto a Samarco expande suas operações, visando atingir 100% da capacidade instalada até 2028. Segundo a Samarco, a parceria garante maior competitividade na produção de pelotas e finos de minério de ferro, que deve chegar a 15 milhões de toneladas já em 2025. Para a Eneva, o acordo consolida sua posição como principal fornecedora de gás natural para o setor minerário, fortalecendo também sua estratégia de expansão no Espírito Santo. Além disso, a Eneva destacou que o contrato marca a migração da Samarco do mercado cativo para o mercado livre, proporcionando acesso à energia mais competitiva e sustentável. O fornecimento será viabilizado pelas principais malhas de transporte de gás natural do país, interligando regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

