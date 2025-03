Lula e Janja enviam coroa de flores em homenagem a Fuad Noman

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja enviaram uma coroa de flores para o velório do prefeito Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (27/3). A mensagem do casal presidencial reconhece Fuad como um amigo e defensor da democracia.

“Homenagem ao querido amigo, prefeito Fuad Noman: Homem íntegro e defensor da democracia. Pres. Lula e Janja”, diz a mensagem na coroa de flores, que foi colocada no salão nobre da Prefeitura de Belo Horizonte ao lado da mensagem do agora prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

Fuad morreu na manhã dessa quarta-feira (26/3), após uma parada cardiorrespiratória. O prefeito estava internado em um hospital da rede Mater Dei desde o início de janeiro com uma insuficiência respiratória aguda, em decorrência do tratamento de câncer durante a campanha de reeleição.

Em mensagem nas redes sociais, Lula reconheceu a parceria com Fuad nas eleições de 2022, quando derrotou Jair Bolsonaro nas urnas com o apoio do prefeito da capital mineira. Segundo o presidente, a reeleição de Fuad Noman permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em BH.

“Sua partida representa uma perda para as mineiras e os mineiros, mas também para todo o serviço público brasileiro ao qual dedicou a sua vida, sua inteligência e sua experiência. Noman teve uma brilhante carreira como servidor federal, comandou secretarias nos três níveis de governo e presidiu empresas estatais, sempre colocando o interesse coletivo em primeiro lugar”, escreveu Lula.