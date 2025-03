Silveira diz que Lula gosta de 'comer banana sem casca e descascar abacaxi'

Coube ao ministro de Minas e Energia do governo federal, Alexandre Silveira (PSD), responder às críticas de Romeu Zema (Novo) ao governo federal, durante evento na fábrica da Gerdau, em Ouro Branco, nesta terça-feira (11/3), que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador mineiro.

O ministro criticou o que chamou de “pessimistas de plantão” e lembrou o episódio em que o governador comeu uma banana com casca. Silveira destacou ainda a venda de usinas da Cemig pelo governo mineiro, questionadas pela oposição, e a dívida do estado durante o governo Zema, que assumiu em 2019.

"Sabemos que nosso estado saiu de uma dívida de R$ 112 bilhões em 2019 para R$ 165 bilhões nas pagas com ativos. E uma das possibilidades é que Minas pague essa dívida com ativos, e um dos ativos é a Cemig. Mas nós não podemos, como o governo passado fez, cometer um erro grave, que foi vender a Eletrobras, o único braço do setor elétrico brasileiro. Não podemos repetir isso com a Cemig, e a venda da Aliança foi um equívoco nesse sentido", disse. No ano passado, a Cemig vendeu para a Vale sua fatia na Aliança Energia.

O ministro também questionou a venda de quatro usinas pela Cemig e a falta de energia no estado, que, segundo Silveira, tem sido alvo de ações do Ministério Público Federal.

“Presidente, eu sei que o senhor gosta de comer banana sem casca, mas o que o senhor faz mesmo é descascar grandes abacaxis em favor dos brasileiros”, afirmou o ministro, encerrando seu discurso.