Nikolas é críticado por encontro com influencers que xingaram Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) vem sendo acusado por outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de não defender o líder de extrema direita e de dar espaço a outros influencers de direita críticos ao ex-presidente. A situação criou um racha entre figuras proeminentes do bolsonarismo.

Recentemente, o parlamentar mineiro publicou um vídeo ao lado do político baiano Leonardo Dias (PL) e do divulgador de criptomoeda Renato Amoedo Nadier Rodrigues, conhecido como Trezoitão, os dois já criticaram o ex-presidente.

"A postura do Nikolas foi completamente absurda. Não acho que seja uma postura digna, de alguém que se diz aliado do presidente Bolsonaro, fazer foto e vídeo, aos risos, com duas pessoas que chamam o presidente de cadela, covarde e outros xingamentos baixos e vis", criticou o deputado federal Mário Frias (PL-SP).

Já o também deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) defendeu o bolsonarista mineiro e afirmou que as críticas a Nikolas Ferreira tem o intuito de "dividir a direita".

"Nikolas Ferreira sempre foi e continua sendo um dos se não o maior defensor e apoiador do Bolsonaro", escreveu, sem vírgulas, em suas redes sociais.

O encontro, afirmam os envolvidos, ocorreu para tratar do Projeto de Lei (PL) Bitcoin Livre, de autoria do vereador de Belo Horizonte, Vile Santos (PL), para estimular o uso de criptomoedas na capital mineira.

Em publicações resgatadas nas redes sociais e em entrevistas em podcasts, Dias chamou Bolsonaro de "frouxo" e o acusou de não estar plenamente comprometido com a direita. Curiosamente, após o encontro o X suspendeu a conta de Dias por violar as regras da plataforma.

Já Trezoitão alegou que "Bolsonaro é de extrema esquerda" e que chegou a indicar a cargos importantes "petistas declarados, como André Mendonça". A indicação de Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi justificada por Bolsonaro por ele ser "terrivelmente evangélico", já que o jurista é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Marçal

Durante a viagem de Nikolas Ferreira aos Estados Unidos para ver a posse do presidente Donald Trump, o parlamentar se encontrou em diversos momentos com o auto declarado ex-coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB).

A situação não foi bem vista por aliados e militantes de direita. Durante a campanha de 2024, Jair Bolsonaro criticou a tentativa do ex-coach de assumir o Executivo paulistano, chegando a ter embates públicos com Marçal.

Numa recente entrevista ao jornalista Léo Dias, ao ser perguntado se gostaria de falar sobre Pablo Marçal, Bolsonaro se negou a comentar qualquer coisa relacionada ao ex-coach.