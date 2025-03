Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), rebateu o governador Romeu Zema (Novo) durante evento na fábrica da Stellantis, em Betim, nesta terça-feira (11/3), após o chefe do Executivo mineiro fazer uma série de críticas ao ex-governador Fernando Pimentel (PT) atribuindo ao petista a situação fiscal do estado.

Durante seu discurso, Zema não citou diretamente a gestão Pimentel, mas disse que recebeu um “estado quebrado”. “Era um estado que não fazia os repasses do ICMS, do IPVA, da Educação, da Saúde. Um estado que não pagava a folha de pagamento, nem o 13º. Minas Gerais estava literalmente desmoronando”, disse o governador, lembrando da preocupação dos empresários na época.

No final do discurso, Zema lembrou a dívida de R$ 165 bilhões do estado com a União, afirmando ter boas expectativas para uma solução definitiva com o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag). Segundo o governador, o débito dificulta a manutenção das estradas e da educação.

“Espero que agora venhamos a ter uma correção dos juros que nós pagamos de uma dívida bilionária que já é de 30 anos ao Governo Federal. Estamos confiantes que finalmente vamos ter essa solução do problema na origem e não empurrar ele para frente como sempre aconteceu”, completou o governador.

Silveira, por sua vez, afirmou que a dívida cresceu mais de 50% nos últimos anos, contrariando o que tem dito Zema. Segundo o ministro, a aprovação de Lula ao programa de refinanciamento “faz justiça com Minas Gerais.

“Ele (Lula) dá condições de Minas Gerais se restabelecer, tratando Minas como Minas sempre tratou o senhor, dando a vitória no estado em todas as eleições que o senhor disputou para poder governar o Brasil", afirmou o ministro.